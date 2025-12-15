lunes 15 de diciembre 2025

Destrozaron el sindicato del triunviro más combativo de la CGT

Durante la madrugada del domingo descnocidos destrozaron la sede del Sindicato del Vidrio que conduce Cristian Jerónimo, el triunviro de la CGT que enfrenta de manera más frontal la reforma laboral de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció un ataque a la sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), ubicada en Avenida Garay 371, en el barrio porteño de La Boca. El hecho delictivo ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo 14. Cristian Jerónimo, secretario general del sindicato y uno de los líderes de la CGT, fue víctima del suceso ya que se encontraba dentro del local al momento del ataque.

Según se pudo constatar, los autores del delito, que ingresaron encapuchados por un edificio lindero al sindicato, rompieron las cámaras de seguridad en el ingreso por la terraza y realizaron numerosos destrozos. Se ha indicado que “La oficina de Jerónimo fue destruida y arrasada”.

La conducción sindical considera que este episodio "se produjo en un contexto político" y lo califica como un “hecho político en un claro mensaje de intimidación”, cuya gravedad excede la de un robo común debido al accionar “profesional” de los delincuentes. Jerónimo, quien con 41 años es el secretario general más joven del movimiento obrero al frente de la CGT, mantiene una posición firme y pública de rechazo frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Tanto desde el Sindicato del Vidrio como desde la CGT se entiende que este hecho “no puede ser analizado como un episodio aislado, sino como un mensaje”, especialmente al haber ocurrido a solo tres días de la movilización convocada para el día 18 a Plaza de Mayo.

El propio Cristian Jerónimo solicitó de manera expresa que la Justicia y los fiscales “investiguen a fondo lo sucedido, con total seriedad y hasta las últimas consecuencias”. Si bien el dirigente señaló que no le corresponde calificar jurídicamente el hecho, remarcó que “el momento en que esto ocurre resulta totalmente sospechoso”. El gremialista manifestó su confianza en la Justicia al afirmar: “Somos absolutamente respetuosos de la Justicia y confiamos en que se esclarecerá lo ocurrido”.

A pesar del ataque, Jerónimo concluyó que este episodio “no modifica en absoluto el rumbo del movimiento obrero, sino que, por el contrario, fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha, la movilización del 18 y todo el proyecto en defensa de los derechos de los trabajadores, frente a una reforma laboral impulsada sin convocatoria al diálogo por parte del Gobierno”. La CGT ha reiterado el pedido de una investigación “profunda, transparente y sin condicionamientos, para que se determine con claridad qué ocurrió y quiénes son los responsables”.

