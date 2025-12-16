GEMERA se pronunció a favor de la reforma de la Ley de Glaciares enviada al Congreso

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) expresó su respaldo al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el Gobierno nacional envió este lunes al Congreso. La iniciativa plantea que las provincias definan qué ambientes glaciares deben ser protegidos.

Desde la entidad, presidida por Michael Meding, señalaron que el proyecto apunta a brindar mayor previsibilidad normativa y a sostener el objetivo central de la ley, que es la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciales que cumplen funciones ambientales vinculadas a la provisión y resguardo de recursos hídricos.

GEMERA planteó que la protección debe concentrarse en aquellos glaciares y ambientes periglaciales que efectivamente cumplen funciones estratégicas, sobre la base de criterios técnicos y científicos, con evaluaciones específicas y análisis caso por caso, evitando definiciones generales.

Además, la cámara empresaria destacó el rol de las provincias en la toma de decisiones, en línea con el principio constitucional del dominio originario de los recursos naturales, y mencionó los aportes realizados por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, durante la última reunión de la Mesa del Cobre.

La iniciativa del Ejecutivo nacional busca fortalecer la participación de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental y mejorar la articulación con el Inventario Nacional de Glaciares. El Gobierno solicitó al Congreso un pronto tratamiento del proyecto y la participación ciudadana durante el debate legislativo.