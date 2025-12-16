martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicado

GEMERA se pronunció a favor de la reforma de la Ley de Glaciares enviada al Congreso

El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina sostuvo que la iniciativa aporta previsibilidad normativa y refuerza el rol de las provincias en la definición de los ambientes glaciares a proteger.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

image.png

El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) expresó su respaldo al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el Gobierno nacional envió este lunes al Congreso. La iniciativa plantea que las provincias definan qué ambientes glaciares deben ser protegidos.

Lee además
horacio rodriguez larreta sera papa junto a su joven esposa: ¿sera varon? ¿sera mujer?
Alegría

Horacio Rodríguez Larreta será papá junto a su joven esposa: ¿Será varón? ¿Será mujer?
le aparecio competencia a pepe villa en upcn: no puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Desde la entidad, presidida por Michael Meding, señalaron que el proyecto apunta a brindar mayor previsibilidad normativa y a sostener el objetivo central de la ley, que es la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciales que cumplen funciones ambientales vinculadas a la provisión y resguardo de recursos hídricos.

GEMERA planteó que la protección debe concentrarse en aquellos glaciares y ambientes periglaciales que efectivamente cumplen funciones estratégicas, sobre la base de criterios técnicos y científicos, con evaluaciones específicas y análisis caso por caso, evitando definiciones generales.

Además, la cámara empresaria destacó el rol de las provincias en la toma de decisiones, en línea con el principio constitucional del dominio originario de los recursos naturales, y mencionó los aportes realizados por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, durante la última reunión de la Mesa del Cobre.

La iniciativa del Ejecutivo nacional busca fortalecer la participación de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental y mejorar la articulación con el Inventario Nacional de Glaciares. El Gobierno solicitó al Congreso un pronto tratamiento del proyecto y la participación ciudadana durante el debate legislativo.

Seguí leyendo

Renunció el presidente del Banco Nación

El INDEC informó un crecimiento interanual del PBI

Qué decía la carta encontrada junto al cuerpo del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, a quién recibió con un fuerte abrazo

El secretario de Trabajo sobre la reforma laboral: "Va hacia adelante y no toca ningún derecho"

Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año

La reforma laboral de Javier Milei busca derogar el estatuto del periodista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que decia la carta encontrada junto al cuerpo del soldado hallado muerto en la quinta de olivos
Investigación

Qué decía la carta encontrada junto al cuerpo del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: No puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local
Bomba

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
Comunicado

GEMERA se pronunció a favor de la reforma de la Ley de Glaciares enviada al Congreso