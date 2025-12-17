miércoles 17 de diciembre 2025

Perlita

Desde la intimidad de su casa y sin filtros: Eugenia Quevedo cantó en vivo con un sanjuanino y sorprendió en TikTok

La cantante cordobesa, quien hace semanas estuvo en el escenario de la Fiesta Nacional del Sol, se sumó a un vivo de TikTok con el sanjuanino Elías Jácamo. Hubo charla distendida, risas y canciones. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jacamo elias

Eugenia Quevedo volvió a sorprender a sus seguidores con una aparición espontánea e íntima. De camisón y desde la cama, la cantante cordobesa se conectó en un vivo de TikTok que rápidamente captó la atención de miles de usuarios. El invitado fue Elías Jácamo, cantante sanjuanino con quien compartió una charla relajada, anécdotas y, por supuesto, música en vivo.

Lejos de un formato armado o producido, el encuentro fluyó con naturalidad. Hablaron de todo un poco y se animaron a cantar juntos, generando un clima de complicidad que no pasó desapercibido. La buena onda fue evidente y el público lo hizo saber en los comentarios.

Detrás de ese momento viral hay una historia de crecimiento. Elías Jácamo nació en el año 2000 y es oriundo del Barrio La Estación, en Rawson. Su vínculo con la música comenzó temprano: a los 12 años ingresó al taller de música tropical de la Municipalidad de Rawson, donde aprendió a tocar instrumentos, a pulir su voz y a dar sus primeros pasos sobre los escenarios en fiestas departamentales y eventos locales.

Su recorrido artístico se fortaleció con la participación en distintos certámenes culturales. Entre 2012 y 2016 formó parte de los Juegos Culturales Evita, donde fue ganador a nivel departamental y llegó a presentarse en Mar del Plata. En 2018 también buscó su lugar en escenarios de mayor exposición al participar en Revelación Música para la Fiesta Nacional del Sol, además de otros concursos que ampliaron su experiencia y visibilidad.

Uno de los hitos de su carrera llegó con su paso por el reality Canta conmigo ahora, conducido por Marcelo Tinelli, donde cumplió un sueño impensado: cantar junto al artista mexicano Cristian Castro, una experiencia que marcó un antes y un después en su camino musical.

En la actualidad, Jácamo está instalado en Uruguay, donde decidió cruzar el Río de la Plata para formar su propia banda y buscar nuevas oportunidades. Su más reciente sencillo, Una de esas, ya superó las 50 mil reproducciones, un número significativo para un artista que empieza a abrirse paso en el plano internacional.

