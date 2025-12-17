Entre wheelies y rugidos de motores, así despidieron al joven motociclista que murió en Chimbas

Desde las primeras horas del miércoles, allegados a Alex Barrera , el joven fallecido en Chimbas , comenzaron a concentrarse frente a la sala velatoria de la Municipalidad de Capital , donde se organizaron para darle el último adiós. Entre abrazos, miradas perdidas y lágrimas, decenas de motociclistas aguardaron la señal para iniciar el recorrido final hacia el cementerio.

La despedida tomó forma de caravana pasadas las 9. Cascos negros, banderas y motos alineadas dieron inicio al trayecto que escoltó el féretro, en una postal que sintetizó el vínculo de Barrera con el mundo motero sanjuanino. El acompañamiento fue creciendo a medida que avanzaba el cortejo, con la adhesión espontánea de quienes se enteraron de la convocatoria a través de redes sociales.

Alex era parte del ambiente stunt local y su muerte sacudió a la comunidad. El joven perdió la vida tras un violento choque entre motocicletas ocurrido en Chimbas, en la madrugada del martes. Desde que se conoció la noticia, los mensajes de afecto y despedida se multiplicaron en plataformas digitales, impulsando la idea de un homenaje colectivo.

Entre wheelies y el rugido de los motores, así despidieron al motociclista que murió en Chimbas



Video gentileza: Telesol

Mientras el cortejo avanzaba, algunos motociclistas hicieron sentir el rugir de los motores y los bramidos de los escapes, una forma simbólica de saludar por última vez a quien compartía la misma pasión. La escena fue registrada en videos que circularon durante la jornada y reflejaron la magnitud del acompañamiento.

En paralelo, la investigación judicial continúa su curso. La UFI de Delitos Especiales trabaja con pericias, autopsia e informes toxicológicos para reconstruir la mecánica del siniestro. El choque ocurrió sobre calle 25 de Mayo, entre Cipolletti y Bonduel, en un tramo con una curva pronunciada. Según los primeros informes, Barrera se desplazaba en una Honda Wave cuando impactó de frente contra otro rodado.

El impacto fue fatal y provocó heridas gravísimas en la cabeza y el rostro. Testimonios incorporados a la causa indicaron que el joven habría estado participando de picadas y que, al momento del choque, era seguido por la Policía, un punto que aún es materia de análisis judicial.