miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Entre wheelies y rugidos de motores, así despidieron al joven motociclista que murió en Chimbas

Con cascos puestos y motores encendidos, familiares, amigos y compañeros se reunieron para despedir al joven fallecido. El cortejo partió desde las salas velatorias municipales y avanzó en silencio y respeto, en un homenaje sobre dos ruedas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1f798dde-28c5-4017-93ac-b127695486a9
image

Desde las primeras horas del miércoles, allegados a Alex Barrera, el joven fallecido en Chimbas, comenzaron a concentrarse frente a la sala velatoria de la Municipalidad de Capital, donde se organizaron para darle el último adiós. Entre abrazos, miradas perdidas y lágrimas, decenas de motociclistas aguardaron la señal para iniciar el recorrido final hacia el cementerio.

Lee además
La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas
un motociclista fue embestido por un colectivo en ruta 20: sufrio lesiones graves
En 9 de Julio

Un motociclista fue embestido por un colectivo en Ruta 20: sufrió lesiones graves

La despedida tomó forma de caravana pasadas las 9. Cascos negros, banderas y motos alineadas dieron inicio al trayecto que escoltó el féretro, en una postal que sintetizó el vínculo de Barrera con el mundo motero sanjuanino. El acompañamiento fue creciendo a medida que avanzaba el cortejo, con la adhesión espontánea de quienes se enteraron de la convocatoria a través de redes sociales.

Alex era parte del ambiente stunt local y su muerte sacudió a la comunidad. El joven perdió la vida tras un violento choque entre motocicletas ocurrido en Chimbas, en la madrugada del martes. Desde que se conoció la noticia, los mensajes de afecto y despedida se multiplicaron en plataformas digitales, impulsando la idea de un homenaje colectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001314134953001398&partner=&hide_thread=false

Mientras el cortejo avanzaba, algunos motociclistas hicieron sentir el rugir de los motores y los bramidos de los escapes, una forma simbólica de saludar por última vez a quien compartía la misma pasión. La escena fue registrada en videos que circularon durante la jornada y reflejaron la magnitud del acompañamiento.

En paralelo, la investigación judicial continúa su curso. La UFI de Delitos Especiales trabaja con pericias, autopsia e informes toxicológicos para reconstruir la mecánica del siniestro. El choque ocurrió sobre calle 25 de Mayo, entre Cipolletti y Bonduel, en un tramo con una curva pronunciada. Según los primeros informes, Barrera se desplazaba en una Honda Wave cuando impactó de frente contra otro rodado.

El impacto fue fatal y provocó heridas gravísimas en la cabeza y el rostro. Testimonios incorporados a la causa indicaron que el joven habría estado participando de picadas y que, al momento del choque, era seguido por la Policía, un punto que aún es materia de análisis judicial.

Temas
Seguí leyendo

Relojes, mucha ropa y hasta un juego de comedor completo: mirá todo lo que le secuestraron a una banda de ladrones en San Juan

Chimbas: condenaron al joven que por portar un arma casi provoca la muerte de su amigo

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra

Luego de dos meses, dieron con una motocicleta robada en Chimbas

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

Quedó grabado: denuncian una golpiza a un abuelo con alzhéimer en un geriátrico

Choque mortal en Chimbas: hubo un llamado al 911 alertando picadas

Del alerta de un taxista a la condena judicial: la persecución que complicó a una pareja de Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

El Gobierno de San Juan busca una empresa para mantener la Ruta 40 Norte
Tarea clave

El Gobierno de San Juan busca una empresa para mantener la Ruta 40 Norte

Te Puede Interesar

Chimbas: condenaron al joven que por portar un arma casi provoca la muerte de su amigo
Conjunto XIII

Chimbas: condenaron al joven que por portar un arma casi provoca la muerte de su amigo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

El riesgo país se ubicó en la cifra más baja de los últimos 7 años.
Economía nacional

El riesgo país cae a 555 puntos: la cifra más baja en siete años

La renuncia de Ricardo Martínez tomó por sorpresa al sector minero y abrió un abanico de interpretaciones sobre los motivos y el futuro de Gualcamayo. video
Incertidumbre

Silencio y sorpresa: lo que se escucha sobre la repentina salida de Ricardo Martínez de la conducción de Gualcamayo

Simón Peña Figueroa tiene 84 años que no parecen y su conocimiento general de la historia, de la geografía y de las personas, impresiona.
Una historia enigmática

El hombre que sabía demasiado