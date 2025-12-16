martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Tras el reciente siniestro fatal en calle 25 de Mayo, desde la Policía dieron a conocer cómo funcionan las picadas ilegales en San Juan. Cuáles los puntos donde se concentran, el rol de las redes sociales en las convocatorias y los operativos que se despliegan para intentar desarticular estas maniobras de alto riesgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
picadas san juan
Lee además
choque fatal en chimbas: se investiga si los motociclistas habian estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
este es alex gabriel, el motociclista que perdio la vida en un choque frontal en chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Altas fuentes policiales consultadas por este diario indicaron que los siniestros viales vinculados a picadas son el resultado de maniobras de alto riesgo que se repiten en distintos puntos de la provincia. En varios operativos realizados durante el año, indicaron que motociclistas involucrados en estas prácticas intentaron darse a la fuga en reiteradas ocasiones. “Tiene que haber conciencia. La Policía no puede estar detrás de ellos todo el tiempo. Son conductas desafiantes para el sistema”, expresaron.

Según detallaron, las maniobras suelen realizarse a muy alta velocidad, con motociclistas circulando uno junto al otro. “Van tan rápido, uno pegado al otro”, describieron al referirse a la dinámica de las picadas detectadas en los controles. Sin precisar cifras, aseguraron que durante este año se radiaron numerosas motocicletas como resultado de los procedimientos.

Cómo funcionan las picadas y cuándo se realizan

De acuerdo a la información oficial, los operativos policiales se intensifican durante las madrugadas, aunque las convocatorias para las picadas se realizan de lunes a lunes. Las fuentes explicaron que no se trata de encuentros espontáneos, sino de una actividad planificada, en la que participan grupos que suelen repetirse y que, a su vez, convocan a otros para aumentar el número de motociclistas.

image

Estos grupos, manifestaron, llegan a conocerse tanto durante las picadas como a través de las redes sociales, donde se difunden puntos de encuentro y se comparten videos de las maniobras. En ese marco, indicaron que la participación de menores de edad no es alta y que, en la mayoría de los casos detectados, se trata de personas mayores de edad que cuentan con licencia para conducir motos.

Los puntos más conflictivos en la provincia

Entre los lugares señalados como estratégicos por su nivel de conflictividad, las fuentes mencionaron a Pocito, principalmente sobre Ruta 40. En dicha artera, en mayo pasado, murió el motociclista Facundo Figueroa (28), quien solía subir a sus redes sociales videos de maniobras peligrosas realizadas por otros conductores.

Otro de los puntos mencionados es el Dique Punta Negra, en Ullum. Además, de cara al Operativo Verano, la Policía anticipó que se intensificarán los controles en calle Costanera, en Chimbas, y en inmediaciones del complejo San Ceferino, en San Martín. “Esperemos que se reduzca mucho”, expresaron las fuentes al referirse a los objetivos del operativo.

Los videos que circulan en redes sociales

En paralelo a los operativos, en redes sociales continúan apareciendo registros de este tipo de prácticas. El pasado fin de semana se difundió un video que muestra a un motociclista realizando una pirueta en calle 11, entre Ruta 40 y el ingreso a Villa Aberastain. En las imágenes se observa que, tras la maniobra, el acompañante del conductor se inclinó hacia atrás y terminó cayendo sobre el pavimento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000992370343469378&partner=&hide_thread=false

En las últimas horas también se viralizó un video que recuerda a Máximo Gabriel Tanten, fallecido a comienzos de junio tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de calles 10 y Mendoza. De acuerdo a la información conocida en su momento, el joven participó en una picada al momento del deceso. El registro, difundido por su familia, lo muestra conduciendo una moto a alta velocidad por las calles de un barrio. Junto al video, expresaron: “Siempre tu gusto por esta música… los tendré presente en cada latido de mi corazón. Se te extraña muchísimo”.

Temas
Seguí leyendo

Video: conmoción en Caucete por una pelea a la salida de un boliche

Fuerte choque en Capital terminó con una motociclista herida

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

Lo detuvieron tras haber sido denunciado por abuso, no hallaron elementos en su contra y lo liberaron

Seguirá preso el sanjuanino que con una llave de tubos le destrozó la cabeza a su tío tras descubrir un romance con su pareja

Se disfrazaron de policías y asaltaron a un matrimonio en el Médano de Oro

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragico e impactante choque frontal entre dos motos en chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

Alquileres, autos, inversiones y plazos fijos están entre los ejes de la reforma impositiva, que ya genera lecturas distintas entre referentes económicos y empresarios de San Juan.
Opiniones

Reforma impositiva de Milei y su impacto en San Juan: qué cambia y qué opinan economistas y empresarios

Por Elizabeth Pérez
Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia
Fútbol sanjuanino

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

Retoman la cuarta negociación de la paritaria docente, con el bono de $120.000 confirmado
Centro Cívico

Retoman la cuarta negociación de la paritaria docente, con el bono de $120.000 confirmado

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso
En comisión

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso