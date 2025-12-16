martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente

El fatídico episodio ocurrió el viernes último y, cuatro días más tarde, el dolor aún se percibe en el lugar donde Juan Agapito Cabrera perdió la vida. Pese a los semáforos y demás señales, la imprudencia de algunos conductores eleva los riesgos en un tramo mortal y ubicado a 2,5 km de otro punto letal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3386516c-c53b-4744-9497-425f91baffa6
08681131-ed3f-46e9-ba73-23385b4f79af
3af62f7d-1421-4a58-a224-0902adf99f56
e3932914-5fba-47ac-a357-cdc72df96562
ba479ffa-0852-4bce-bb8f-642cb9410f55
5005255d-84c9-4673-bbad-125356f1cab5

A cuatro días de la tragedia en Ruta 40, que se cobró la vida del hombre de 72 años que vendía verdura en la banquina, Tiempo de San Juan acudió a la dramática escena y no sólo encontró vestigios del fatídico episodio, sino también advirtió un factor alarmante: la imprudencia de algunos conductores que elevan los riesgos.

Lee además
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40
ruta 40: quien es el imputado por la muerte del verdulero y una defensa que genero polemica
Perfil

Ruta 40: quién es el imputado por la muerte del verdulero y una defensa que generó polémica

En la intersección de la vía con Calle 9, con dirección hacia el Sur, Juan Agapito Cabrera fue embestido por un vehículo utilitario luego de un triple choque y, producto de las heridas que sufrió, falleció cuando iba a ser trasladado al hospital. La muerte del verdulero, que hacía años que tenía su puesto a la vera de la ruta, generó un fuerte impacto y, por ello, en el lugar decidieron recordarlo con una cruz y una flor.

08681131-ed3f-46e9-ba73-23385b4f79af

En honor a su memoria, allegados y conocidos de la víctima fatal le rindieron tributo al costado del asfalto, en el mismo sitio donde todavía se observan elementos del siniestro mortal. Entre vidrios rotos, pedazos de plástico y restos de neumáticos, junto a las cintas de "peligro" que rodearon la escena, se distinguen algunas de las verduras de su chacra que comercializaba.

No obstante, y muy cerca del dolor, la velocidad y la imprudencia de algunos gana presencia. Es que, pese a los semáforos en el cruce y las dos señales de tránsito que advierten el peligro, hay conductores que parecieran no darle la atención debida pues -en apenas 5 minutos- este diario fue testigo de algunas maniobras riesgosas.

e3932914-5fba-47ac-a357-cdc72df96562

El grueso de los vehículos, entre ellos varios camiones, se desplazan a gran velocidad por Ruta 40 y, por tanto, hay quienes alcanzan los 110 km/h como máxima permitida. Sin embargo, el cruce obliga a levantar el pie del acelerador. A poco de que finalice el tramo renovado y empalme con la "vieja ruta", un cartel advierte que la máxima debe ser de 80 km/h, mientras que al poco andar otra señal avisa sobre el cruce de caminos. Lo que sigue es el semáforo.

Pese a las advertencias, en algunos casos pasan desapercibidas y el peligro resulta latente. Es que, como no bajan la velocidad, intentan transitar con la luz verde, aunque no todos lo logran y, por apenas segundos, cruzan el semáforo en rojo. Otros conductores, con mayor sensatez, "clavan" los frenos y evitan cualquier desgracia.

ba479ffa-0852-4bce-bb8f-642cb9410f55

Consultado por este diario, el instructor de manejo Jorge Ibáñez, remarca que la imprudencia es un síntoma que no encuentra cura y que no sólo afecta a los conductores, sino también a todos, incluidos los peatones. El especialista explica que las leyes de tránsito prohíben que una persona permanezca varada en la banquina de una ruta, dada la peligrosidad que ello representa.

La intersección de la Ruta 40 con Calle 9 queda a sólo 2,5 km de otro cruce mortal: la Ruta 40 y Calle 11, donde se desató el triple choque fatal en 2022. Allí se han registrado diversos siniestros viales con víctimas fatales, siendo parte ambos puntos de los 17 kilómetros de la desgracia en la Ruta 40. Exactamente un año atrás, este diario publicaba un informe que colocaba a la Ruta 40 de San Juan como uno de las 8 vías más mortales del país.

Embed - La crudeza que dejó la muerte del verdulero en Ruta 40 y un peligro latente

Seguí leyendo

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Condenan a un sanjuanino que compartía videos de explotación sexual infantil

Se conocieron más detalles del presunto secuestro en Santa Lucía

Detuvieron a cinco hombres en medio de una venganza por un robo en Santa Lucía

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Un menor intentó robar una moto de agua de un taller mecánico y encarnó una fuga de película

Video: conmoción en Caucete por una pelea a la salida de un boliche

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
radiografia de las picadas en san juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y como se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Te Puede Interesar

La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente video
Video

La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor. 
SMN

Miércoles con tiempo estable y calor en San Juan

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía
Operativo

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía

La CGT de San Juan se movilizará en Plaza 25 de Mayo contra la reforma laboral
El jueves

La CGT de San Juan se movilizará en Plaza 25 de Mayo contra la reforma laboral

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos