Ruta 40: quién es el imputado por la muerte del verdulero y una defensa que generó polémica

La provincia quedó conmocionada por la muerte de Juan Agapito Cabrera, querido vendedor de verduras que siempre estaba ubicado en la esquina de calle 9 y Ruta 40, en Pocito . El siniestro fatal ocurrió el pasado viernes en horas de la mañana. Por la teoría del caso de la fiscalía, el único responsable de la tragedia fue Miguel Ángel Ávila, hombre de 70 años que este lunes recuperó la libertad tras quedar imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor.

Tribunales El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Dolor en las redes Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Ahora, quién es Ávila. Durante la audiencia se pudo saber que es oriundo de Pocito, tiene 70 años y es jubilado. Esta persona no cuenta con antecedentes penales ni condenas o pedidos de captura. Es la primera vez que tiene una observación en su planilla policial , expresaron fuentes del caso.

Durante la audiencia, Ávila se mostró cabizbajo y evitando mirar las cámaras de los medios presentes. No hizo movimientos ni gestos. Se lo observó mirando al piso, con las manos entrelazadas, escuchando lo que los miembros de la UFI Delitos Especiales achacaban contra él.

Dijo que iba a abstenerse de declarar, pero sí pidió disculpas por lo que había ocurrido. En cuestión de segundos levantó la mirada hacia el juez Roberto Montilla y dijo: “Pido perdón y me voy a poner a disposición de la Justicia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000551710725640540?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000551710725640540%7Ctwgr%5Ef74ed8e36f0e45db41c5667bd2e67c858b5c12e9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fel-jubilado-que-provoco-un-choque-cadena-y-aplasto-un-verdulero-pocito-quedo-libre-n418920&partner=&hide_thread=false El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre pic.twitter.com/OzNhfaTnzP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 15, 2025

La teoría que tiene la fiscalía sobre el hecho es que este hombre, a bordo de un utilitario Renault Kangoo, se aproximó a alta velocidad por el carril Oeste de Ruta 40 y calle 9, y chocó contra una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Palio que estaban esperando la señal verde del semáforo.

La Kangoo salió despedida por el aire e impactó contra el verdulero Cabrera, que estaba parado sobre la banquina, y su auto, que estaba estacionado.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 13.27.29

Se desconoce por qué iba tan rápido o, por lo menos, Ávila ni su abogado defensor dieron una explicación. Lo que sí fue polémico fue la teoría del caso que planteó su abogado, Néstor “Roly” Olivera, quien solo se limitó a hablar de la Ley de Tránsito y dejó entrever que el verdulero no estaba respetando las leyes por estar parado sobre la banquina; es decir, que era culpable por haber estado parado ahí.

Finalmente, Ávila quedó imputado por homicidio culposo y recuperó la libertad este lunes tras estar todo el fin de semana preso. Será investigado durante un año por la fiscalía.

Las palabras de la familia del verdulero Cabrera

“Qué triste saber que él va a brindar con su familia y nosotros vamos a llevar flores y llantos a mi abuelo al cementerio”, escribieron en la caja de comentarios de TIEMPO DE SAN JUAN, en referencia a Miguel Ángel Ávila, el conductor de la Renault Kangoo imputado por el hecho.

image

En otro mensaje, la familia agregó: “Que él haya estado en la banquina no quiere decir que vas a venir a fondo”, en alusión a la teoría defensiva que intenta responsabilizar al vendedor ambulante por su ubicación al momento del impacto.