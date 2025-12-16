Ruta 40: quién es el imputado por la muerte del verdulero y una defensa que generó polémica
El único apuntado de este siniestro es Miguel Ángel Ávila, de 70 años. No habló en la audiencia y, con la mirada al piso, solo pidió perdón. El que sí lo hizo fue su abogado defensor y su teoría del caso causó revuelo.
Ahora, quién es Ávila. Durante la audiencia se pudo saber que es oriundo de Pocito, tiene 70 años y es jubilado. Esta persona no cuenta con antecedentes penales ni condenas o pedidos de captura. Es la primera vez que tiene una observación en su planilla policial, expresaron fuentes del caso.
Durante la audiencia, Ávila se mostró cabizbajo y evitando mirar las cámaras de los medios presentes.No hizo movimientos ni gestos. Se lo observó mirando al piso, con las manos entrelazadas, escuchando lo que los miembros de la UFI Delitos Especiales achacaban contra él.
Dijo que iba a abstenerse de declarar, pero sí pidió disculpas por lo que había ocurrido. En cuestión de segundos levantó la mirada hacia el juez Roberto Montilla y dijo: “Pido perdón y me voy a poner a disposición de la Justicia”.
La teoría que tiene la fiscalía sobre el hecho es que este hombre, a bordo de un utilitario Renault Kangoo, se aproximó a alta velocidad por el carril Oeste de Ruta 40 y calle 9, y chocó contra una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Palio que estaban esperando la señal verde del semáforo.
La Kangoo salió despedida por el aire e impactó contra el verdulero Cabrera, que estaba parado sobre la banquina, y su auto, que estaba estacionado.
Se desconoce por qué iba tan rápido o, por lo menos, Ávila ni su abogado defensor dieron una explicación.Lo que sí fue polémico fue la teoría del caso que planteó su abogado, Néstor “Roly” Olivera, quien solo se limitó a hablar de la Ley de Tránsito y dejó entrever que el verdulero no estaba respetando las leyes por estar parado sobre la banquina; es decir, que era culpable por haber estado parado ahí.
Finalmente, Ávila quedó imputado por homicidio culposo y recuperó la libertad este lunes tras estar todo el fin de semana preso. Será investigado durante un año por la fiscalía.
En otro mensaje, la familia agregó: “Que él haya estado en la banquina no quiere decir que vas a venir a fondo”, en alusión a la teoría defensiva que intenta responsabilizar al vendedor ambulante por su ubicación al momento del impacto.