martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Perfil

Ruta 40: quién es el imputado por la muerte del verdulero y una defensa que generó polémica

El único apuntado de este siniestro es Miguel Ángel Ávila, de 70 años. No habló en la audiencia y, con la mirada al piso, solo pidió perdón. El que sí lo hizo fue su abogado defensor y su teoría del caso causó revuelo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-16 at 08.56.36

La provincia quedó conmocionada por la muerte de Juan Agapito Cabrera, querido vendedor de verduras que siempre estaba ubicado en la esquina de calle 9 y Ruta 40, en Pocito. El siniestro fatal ocurrió el pasado viernes en horas de la mañana. Por la teoría del caso de la fiscalía, el único responsable de la tragedia fue Miguel Ángel Ávila, hombre de 70 años que este lunes recuperó la libertad tras quedar imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor.

Lee además
El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario
el jubilado que provoco un choque en cadena y aplasto a un verdulero en pocito quedo libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Ahora, quién es Ávila. Durante la audiencia se pudo saber que es oriundo de Pocito, tiene 70 años y es jubilado. Esta persona no cuenta con antecedentes penales ni condenas o pedidos de captura. Es la primera vez que tiene una observación en su planilla policial, expresaron fuentes del caso.

Durante la audiencia, Ávila se mostró cabizbajo y evitando mirar las cámaras de los medios presentes. No hizo movimientos ni gestos. Se lo observó mirando al piso, con las manos entrelazadas, escuchando lo que los miembros de la UFI Delitos Especiales achacaban contra él.

Dijo que iba a abstenerse de declarar, pero sí pidió disculpas por lo que había ocurrido. En cuestión de segundos levantó la mirada hacia el juez Roberto Montilla y dijo: “Pido perdón y me voy a poner a disposición de la Justicia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000551710725640540?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000551710725640540%7Ctwgr%5Ef74ed8e36f0e45db41c5667bd2e67c858b5c12e9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fel-jubilado-que-provoco-un-choque-cadena-y-aplasto-un-verdulero-pocito-quedo-libre-n418920&partner=&hide_thread=false

La teoría que tiene la fiscalía sobre el hecho es que este hombre, a bordo de un utilitario Renault Kangoo, se aproximó a alta velocidad por el carril Oeste de Ruta 40 y calle 9, y chocó contra una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Palio que estaban esperando la señal verde del semáforo.

La Kangoo salió despedida por el aire e impactó contra el verdulero Cabrera, que estaba parado sobre la banquina, y su auto, que estaba estacionado.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 13.27.29

Se desconoce por qué iba tan rápido o, por lo menos, Ávila ni su abogado defensor dieron una explicación. Lo que sí fue polémico fue la teoría del caso que planteó su abogado, Néstor “Roly” Olivera, quien solo se limitó a hablar de la Ley de Tránsito y dejó entrever que el verdulero no estaba respetando las leyes por estar parado sobre la banquina; es decir, que era culpable por haber estado parado ahí.

Finalmente, Ávila quedó imputado por homicidio culposo y recuperó la libertad este lunes tras estar todo el fin de semana preso. Será investigado durante un año por la fiscalía.

Las palabras de la familia del verdulero Cabrera

“Qué triste saber que él va a brindar con su familia y nosotros vamos a llevar flores y llantos a mi abuelo al cementerio”, escribieron en la caja de comentarios de TIEMPO DE SAN JUAN, en referencia a Miguel Ángel Ávila, el conductor de la Renault Kangoo imputado por el hecho.

image

En otro mensaje, la familia agregó: “Que él haya estado en la banquina no quiere decir que vas a venir a fondo”, en alusión a la teoría defensiva que intenta responsabilizar al vendedor ambulante por su ubicación al momento del impacto.

Temas
Seguí leyendo

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Vuelco en Ruta 40: una furgoneta desbarrancó y dejó 14 heridos, hay un menor grave

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

Abrieron un boquete en una distribuidora de Trinidad y robaron mercadería

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragico e impactante choque frontal entre dos motos en chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

Por Elizabeth Pérez
Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos
Oficial

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

Los estatales sanjuaninos de parabienes.
Salarios

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000