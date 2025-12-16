Un menor intentó robar una moto de agua de un taller mecánico y encarnó una fuga de película

Un menor de 15 años cayó detenido este martes, luego de intentar robar una moto de agua de un taller mecánico de Rawson y de protagonizar una fuga de película. Según informaron fuentes policiales, el hecho sucedió en horas de la mañana, cuando el sujeto creyó que podía fácilmente apropiarse de lo que no era suyo aunque quedó al descubierto gracias a los vecinos de la zona.

Acorde citaron las fuentes, el delincuente ingresó al sitio de reparaciones y de manera sigilosa comenzó a tirar del carro en el que se encontraba el vehículo. Sin ser advertido en ese momento, recorrió las calles aledañas y el movimiento llamó la atención de aquellos que viven en las inmediaciones, quienes dieron aviso a las autoridades.

Por ese motivo, personal de la Comisaría 24° tomó intervención y en una de las recorridas por los alrededores logró identificarlo. En ese instante, comenzó una persecución a pie, que siguió con el abandono del carro en Lemos, entre Güemes y Jáchal, y continuó con el ladrón dirigiéndose hacia el Conector Sur.

Los efectivos que estaban detrás de él lo observaron que entraba al Lote Hogar N° 5 y, cuando allí llegaron, lo vieron tratar de refugiarse en una de las viviendas del complejo habitacional. Lo cierto es que lo rodearon y redujeron, para luego entregarlo a las autoridades judiciales, es decir, el Juzgado de Menores.

Afortunadamente, los policías recuperaron el costoso rodado y lo regresaron al taller, mientras que el detenido marchó hacia los calabozos, a la espera de las actuaciones del juez penal de turno, que lo imputaría por hurto en grado de tentativa.