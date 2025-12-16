Fuerte choque en Capital terminó con una motociclista herida

Un fuerte choque que se registró en Capital terminó con una motociclista herida , que debió ser asistida por una ambulancia. El hecho sucedió este martes, pasado el mediodía, en Maipú y América del Sur, cuando por razones que se desconocen la mujer que viajaba en la moto impactó con la parte trasera de una camioneta.

Según informaron fuentes allegadas, la mujer que viajaba en el vehículo de menor porte, una motocicleta de 110 cc, impactó de frente con la parte de atrás de una camioneta Toyota Hilux. Como consecuencia y producto de la embestida, la misma cayó al pavimento y acusaba un dolor en su cabeza, a pesar de llevar puesto el casco.

Personal de emergencias acudió a la escena del siniestro vial y atendió a la motociclista herida, mientras que personal policial de la comisaría con jurisdicción en la zona intervino en el incidente que, afortunadamente, no pasó a mayores.

Quien se habría llevado la peor parte fue la conductora de la moto que quedó con el frente destrozado, mientras que el otro conductor implicado quedó demorado durante el procedimiento policial.