Video: conmoción en Caucete por una pelea a la salida de un boliche

Una serie de videos que comenzaron a circular en las últimas horas generaron preocupación en Caucete, al mostrar peleas protagonizadas por jóvenes, presuntamente a la salida de un boliche ubicado sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Imágenes se viralizaron en las últimas horas muestran violentos incidentes entre jóvenes, presuntamente ocurridos a la salida de un boliche ubicado sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento.
Una serie de videos que comenzaron a circular en las últimas horas generaron preocupación en Caucete, al mostrar peleas protagonizadas por jóvenes, presuntamente a la salida de un boliche ubicado sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento.
Según se observa en las imágenes, los incidentes se produjeron en la vía pública y habrían involucrado a varias personas, en medio de gritos y forcejeos. Las grabaciones se viralizaron rápidamente a través de redes sociales y grupos de mensajería.
En este contexto, vecinos del barrio Justo Castro 3 manifestaron su inquietud por el comportamiento de algunos jóvenes, especialmente por el estado de ebriedad en el que se encontrarían y por las maniobras peligrosas que realizaron con sus vehículos en una zona de tránsito constante y circulación pesada.
Hasta el momento, no trascendieron informes oficiales sobre personas demoradas o lesionadas.