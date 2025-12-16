martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Ian, la gran figura en el aniversario de la Policía de San Juan: así se lució en el Himno y se ganó el cariño de los presentes

Durante el acto por los 156 años de la Policía de San Juan, realizado en la Central de Policía, Ian fue protagonista al interpretar el Himno Nacional Argentino en lengua de señas junto a la banda de la fuerza. Su participación fue recibida con una ovación por parte de autoridades, efectivos y vecinos que asistieron al desfile institucional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ian central policia san juan

En el marco del acto central por el 156° aniversario de la Policía de San Juan, un momento particular se llevó todas las miradas y generó una ovación espontánea entre los presentes. Ian, un niño con Síndrome de Down, fue el gran protagonista de la jornada al interpretar el Himno Nacional Argentino en lengua de señas, acompañado por la banda de la fuerza, frente a la Central de Policía.

Lee además
policias sanjuaninos desfilaron para celebrar los 156 anos de la fuerza en la provincia
Aniversario

Policías sanjuaninos desfilaron para celebrar los 156 años de la Fuerza en la provincia
la policia de la ciudad echo a una oficial que subia videos hot con el uniforme
Decisión

La Policía de la Ciudad echó a una oficial que subía videos "hot" con el uniforme

La escena se desarrolló durante el desfile institucional que marcó el cierre de la Semana de la Policía y que reunió a autoridades provinciales, integrantes de la fuerza y vecinos. La interpretación de Ian fue recibida con un prolongado aplauso, convirtiéndose en uno de los pasajes más emotivos del acto conmemorativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001002924894511234&partner=&hide_thread=false

La actividad oficial se realizó este lunes frente a la Central de Policía y contó con un amplio despliegue de efectivos y divisiones operativas, formativas y especiales, que reflejaron el trabajo integral que la institución desarrolla en toda la provincia. El desfile fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, y el jefe de Policía, Néstor Álvarez, quienes pasaron revista a la formación. Además, el acto significó el último evento oficial de la camada 29 de la Policía de San Juan.

Durante su mensaje, el vicegobernador Martín destacó la importancia de “cuidar a quienes nos cuidan”, remarcando la necesidad de brindar respaldo, tecnología y capacitación al personal policial. También agradeció la vocación y la valentía de los efectivos, y subrayó el legado construido a lo largo de los 156 años de la institución.

Por su parte, el secretario Enrique Delgado señaló que la fecha representa “un momento distinto”, en el que la comunidad reconoce el trabajo diario de la fuerza, mientras que el jefe de Policía, Néstor Álvarez, definió la jornada como “de profunda significación”, y realizó un balance del año, con mención a procedimientos, capacitaciones y el trabajo conjunto con la Justicia y otras fuerzas.

Del acto participaron, además, la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto; el fiscal general Guillermo Baigorri; autoridades del área de Seguridad, jefes de fuerzas y la Plana Mayor de la Policía. En ese contexto institucional, la participación de Ian se transformó en un símbolo de inclusión y cercanía, y dejó una de las postales más recordadas del aniversario.

Temas
Seguí leyendo

Un ladrón y su familia atacaron con palos, ladrillos y golpes de puño a la Policía, cuando intentaba detenerlo

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Por 'coimero-ratón' terminó detenido: intentó sobornar a un policía con $200 tras provocar un choque

Choque, fuga y crimen: el dramático raid que terminó con un policía preso tras atropellar a un joven y matar a otro en plena calle

San Juan Emprende reconoció a cuatro proyectos ganadores y fortaleció la formación emprendedora

Retoman la cuarta negociación de la paritaria docente, con el bono de $120.000 confirmado

"Qué les molesta ir con las ventanas cerradas": el reclamo viral de un colectivero sanjuanino, en medio de la ola de calor

Dolor por la muerte de un exintendente de Calingasta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé los paquetes y descuentos que ofrecen los sindicatos de San Juan a sus socios en estas vacaciones de verano.
Para aprovechar

Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

Alquileres, autos, inversiones y plazos fijos están entre los ejes de la reforma impositiva, que ya genera lecturas distintas entre referentes económicos y empresarios de San Juan.
Opiniones

Reforma impositiva de Milei y su impacto en San Juan: qué cambia y qué opinan economistas y empresarios

Por Elizabeth Pérez
Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia
Fútbol sanjuanino

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

Retoman la cuarta negociación de la paritaria docente, con el bono de $120.000 confirmado
Centro Cívico

Retoman la cuarta negociación de la paritaria docente, con el bono de $120.000 confirmado

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso
En comisión

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso