Ian, la gran figura en el aniversario de la Policía de San Juan: así se lució en el Himno y se ganó el cariño de los presentes

En el marco del acto central por el 156° aniversario de la Policía de San Juan , un momento particular se llevó todas las miradas y generó una ovación espontánea entre los presentes. Ian, un niño con Síndrome de Down , fue el gran protagonista de la jornada al interpretar el Himno Nacional Argentino en lengua de señas , acompañado por la banda de la fuerza, frente a la Central de Policía.

La escena se desarrolló durante el desfile institucional que marcó el cierre de la Semana de la Policía y que reunió a autoridades provinciales, integrantes de la fuerza y vecinos. La interpretación de Ian fue recibida con un prolongado aplauso, convirtiéndose en uno de los pasajes más emotivos del acto conmemorativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001002924894511234&partner=&hide_thread=false Ian, la gran figura en el aniversario de la Policía de San Juan: así se lució y se ganó el cariño de los presentes pic.twitter.com/kweprXc0L3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 16, 2025

La actividad oficial se realizó este lunes frente a la Central de Policía y contó con un amplio despliegue de efectivos y divisiones operativas, formativas y especiales, que reflejaron el trabajo integral que la institución desarrolla en toda la provincia. El desfile fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, y el jefe de Policía, Néstor Álvarez, quienes pasaron revista a la formación. Además, el acto significó el último evento oficial de la camada 29 de la Policía de San Juan.

Durante su mensaje, el vicegobernador Martín destacó la importancia de “cuidar a quienes nos cuidan”, remarcando la necesidad de brindar respaldo, tecnología y capacitación al personal policial. También agradeció la vocación y la valentía de los efectivos, y subrayó el legado construido a lo largo de los 156 años de la institución.

Por su parte, el secretario Enrique Delgado señaló que la fecha representa “un momento distinto”, en el que la comunidad reconoce el trabajo diario de la fuerza, mientras que el jefe de Policía, Néstor Álvarez, definió la jornada como “de profunda significación”, y realizó un balance del año, con mención a procedimientos, capacitaciones y el trabajo conjunto con la Justicia y otras fuerzas.

Del acto participaron, además, la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto; el fiscal general Guillermo Baigorri; autoridades del área de Seguridad, jefes de fuerzas y la Plana Mayor de la Policía. En ese contexto institucional, la participación de Ian se transformó en un símbolo de inclusión y cercanía, y dejó una de las postales más recordadas del aniversario.