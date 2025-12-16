La Policía de la Ciudad echó a una oficial que subía videos "hot" con el uniforme

La Policía de la Ciudad resolvió este lunes la exoneración de la oficial Nicole Verón, luego de que se viralizaran en redes sociales una serie de videos de contenido erótico grabados mientras utilizaba el uniforme reglamentario de la fuerza porteña. La decisión fue confirmada oficialmente a través de la Orden del Día Institucional (ODI) N° 232.

Según se informó, la medida fue dispuesta por el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, quien consideró que la conducta de la agente resulta incompatible con la ética, el decoro y los principios que deben regir el accionar de todo funcionario policial. La resolución sostiene que el accionar colisiona con la vocación y los valores fundamentales de la institución.

La oficial llevaba tres años de servicio y publicaba en plataformas como TikTok e Instagram videos subidos de tono, siempre vistiendo el uniforme oficial. En parte del material difundido en los últimos días se la observa junto a otra mujer —no identificada como integrante de la fuerza— realizando gestos insinuantes e invitando a la interacción de los usuarios, lo que aceleró la intervención administrativa.

Desde la institución explicaron que el contenido evidenció un uso indebido de las prendas y del equipamiento policial, motivo por el cual la agente había sido separada preventivamente del servicio y pasada a situación pasiva. Tras el análisis administrativo, se dispuso su exoneración definitiva al entender que los hechos “afectan notablemente el prestigio de la institución”. La sanción fue fundamentada en lo establecido por la Ley 5688, que regula los principios de la seguridad pública porteña, según consignó Agencia Noticias Argentinas.