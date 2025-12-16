martes 16 de diciembre 2025

Los seleccionados

San Juan Emprende reconoció a cuatro proyectos ganadores y fortaleció la formación emprendedora

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación presentó a los ganadores del programa, una iniciativa orientada a consolidar un ecosistema emprendedor sostenible e inclusivo, y entregó los certificados de la Diplomatura en Desarrollo Emprendedor a los participantes que completaron la capacitación dictada por la Universidad Católica de Cuyo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
b4257d4a-c2c6-452f-9871-cff15be64262

La actividad se realizó en el Aula Magna Monseñor Mamfredi de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), donde los participantes de la Capacitación en Desarrollo Emprendedor, que se dictó en el marco del programa San Juan Emprende, recibieron sus certificados de finalización.

Fueron 30 los emprendedores de toda la provincia que se postularon, de los que resultaron seleccionados 12 para que realizaran la capacitación. Durante la jornada cada uno de los seleccionados defendieron sus proyectos y emprendimientos en una ronda de pitch. Luego de finalizada esta presentación, resultaron elegidos cuatro proyectos que recibirán premios de 1 millón de pesos cada uno que serán otorgados por el Banco Santander.

Los seleccionados fueron:

• “AUPLIT”. Se trata de una aplicación para la organización de los docentes. Su referente es Gabriela Sarmiento.

• “FOCA”: Fabricación y venta de Juguetes a cargo de Leopoldo Granado.

• “EL GOYITO”: Panificación, elaboración y venta, un proyecto de Gabriela Martin.

• “INFLUENCIADOS” que se relaciona a la producción de vinos presentado por Amelia Osman.

El dictado de la Diplomatura en Desarrollo Emprendedor estuvo a cargo de la UCCuyo y tuvo una duración de tres meses en formato híbrido, en la que se abordaron contenidos vinculados al rol del emprendedor, identificación del cliente, elaboración del modelo de negocios, cálculo de costos y precios de venta, preparación de un pitch y dinámicas de networking. También recibieron mentoría personalizada, y asesoramiento para la producción de videos para promocionar sus emprendimientos

En la oportunidad estuvieron presentes por parte del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación el presidente de la Agencia Calidad San Juan, Manuel Sánchez; el director de PyMES y Emprendedores, José Santos Carpino; por el ámbito académico, estuvo la rectora de la Universidad Católica de Cuyo, María Laura Simonassi; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María Alejandra Segovia; el vicepresidente del directorio, Fabián Saffe y el director de la Licenciatura en Comercio Internacional, Juan Manuel Sánchez.

