martes 16 de diciembre 2025

Producción regional

San Juan se consolida como líder del aceite de oliva argentino en un ranking internacional

Un informe global ubicó a la provincia al frente del país por la calidad de su aceite de oliva virgen extra y destacó a tres establecimientos sanjuaninos entre los más premiados del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Mistol, el mejor aceite del país y del mundo.&nbsp;

El Mistol, el mejor aceite del país y del mundo. 

Fábrica de aceite Solfrut.

Fábrica de aceite Solfrut.

San Juan no solo produce aceite de oliva: produce el mejor del país. Así lo reflejó un ranking internacional que evalúa los aceites de oliva virgen extra más premiados del mundo y que volvió a ubicar a la provincia en lo más alto del podio argentino.

El mejor aceite de oliva se eligió en San Juan, y un producto local quedó entre los finalistas.
Reconocimiento

San Juan fue sede del concurso de aceite de oliva más prestigioso y además logró una distinción
Olivos y aceitera sanjuanina (foto CREA). La aceituna y el aceite de oliva cierran un año difícil. 
Día Mundial del Olivo

Cómo llegan la aceituna y el aceite de oliva sanjuanino a su día: vaivén de precios y la cosecha que viene

Así lo estableció el EVOO Ranking Mundial, una clasificación sin fines de lucro que promociona mundialmente los AVOE (EVOO) y condimento a base de aceite de oliva más premiados del mundo, de cara a los consumidores. De acuerdo a este reconocimiento, el mejor aceite de Argentina es sanjuanino y los tres mejores establecimientos más importantes que ganaron concursos este año son de la provincia.

El mejor aceite es El Mistol, en tanto que las tres aceiteras reconocidas son Solfrut, El Mistol y Olium, segun indicó Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan. De acuerdo a lo publicado por evoosorldranking.org, Argentina obtuvo 134 premios en 12 concursos en los que participó durante el año 2025, obteniendo 7001.00 puntos.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández dijo que “es muy importante que a nivel internacional se reconozca la agroindustria local y que quede plasmado en un informe la calidad de nuestros aceites de oliva virgen extra”

Escenario mundial

La relevancia de estos triunfos trasciende las fronteras nacionales. Al filtrar los rankings internacionales por país, San Juan se posiciona como la región argentina número uno tanto en la categoría de mejor aceite de oliva como en la de mejor establecimiento. Este dato es fundamental, ya que demuestra que la calidad sanjuanina compite y gana a nivel global, llevando el nombre de Argentina a lo más alto de la olivicultura mundial.

El podio de establecimientos, copado por empresas sanjuaninas, representa un triunfo para toda la Argentina en el competitivo mercado olivícola internacional. Este dominio refleja la madurez, el profesionalismo y la capacidad de excelencia de la industria local, invitando a mirar a San Juan como el epicentro de la calidad y la innovación en el sector.

Los mejores

  • La Mejor Sociedad de AOVE del EVOOWR 2025 de Argentina es SolFrut S.A. con 19 premios en 7 concursos, alcanzando la puntuación de 916.50 puntos.
  • El Mejor AOVE del EVOOWR 2025 de Argentina es El Mistol Premium de Agropecuaria El Mistol S.A. con 9 premios en 8 concursos, alcanzando la puntuación de 456.00 puntos, obteniendo 14 EVOO of the Year (Se necesitan más de 160 puntos para obtener esta distinción.

Así, la provincia de San Juan demuestra su liderazgo como una de las regiones olivícolas más dinámicas y premiadas de Argentina. Con condiciones agroclimáticas excepcionales para el cultivo del olivo y un fuerte impulso a la calidad y la innovación, sus aceites de oliva virgen extra son reconocidos nacional e internacionalmente, constituyendo un pilar fundamental de la economía y la identidad productiva provincial.

Los estatales sanjuaninos de parabienes.
Salarios

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

