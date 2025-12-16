martes 16 de diciembre 2025

En las redes

"Qué les molesta ir con las ventanas cerradas": el reclamo viral de un colectivero sanjuanino, en medio de la ola de calor

A través de TikTok, un chofer de la Red Tulum cuestionó la apertura de ventanillas en una unidad con aire acondicionado encendido, en plena ola de calor en San Juan. El registro superó los mil “me gusta” y generó un debate en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la intensa ola de calor que atraviesa San Juan, un video publicado en TikTok por un colectivero de la Red Tulum se volvió viral y abrió el debate sobre el uso del aire acondicionado en el transporte público. El autor del registro es Nahuel Agüero, conocido en la red social como nahuaguero89, quien grabó el descargo desde una unidad 0 km mientras realizaba su recorrido habitual.

En el video, el conductor mostró varias ventanillas abiertas y explicó que el colectivo circulaba con el aire acondicionado encendido a 21 grados. Según relató, la unidad tiene apenas dos semanas de uso y está equipada para brindar un viaje confortable, pero señaló que, pese a ello, algunos pasajeros abren las ventanas durante el trayecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001006830290657691&partner=&hide_thread=false

“Yo no entiendo qué les molesta ir con las ventanas cerradas. Para eso están también las cortinas, para que no les dé el sol y vayan fresquitos”, expresó Agüero en su mensaje. Además, sostuvo que esta situación se repite con frecuencia y que, cuando ocurre, algunos usuarios se enojan si el chofer decide apagar el aire acondicionado.

En ese sentido, el conductor planteó que la apertura de ventanillas afecta el funcionamiento del sistema y pidió mayor cuidado del servicio. “Después se enojan cuando uno les apaga el aire y no lo prende. Pero si tampoco lo cuidan realmente da mucha bronca”, agregó.

El video superó rápidamente los mil “me gusta” en TikTok y generó una amplia cantidad de comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del chofer y pidieron respetar el uso del aire acondicionado, otros defendieron la apertura de ventanas por costumbre o preferencia personal, lo que reavivó la discusión en redes sociales sobre la convivencia y el cuidado de las unidades en el transporte público.

