Dolor por la muerte de un exintendente de Calingasta

Este lunes falleció César Ibazeta, exintendente de Calingasta y dirigente del bloquismo. Ibazeta fue jefe comunal del departamento cordillerano entre los años 1987 y 1991, período durante el cual ejerció la conducción del municipio.

Tras conocerse la noticia, distintas instituciones expresaron sus condolencias a la familia. Desde el Honorable Concejo Deliberante de Calingasta manifestaron: “Enviamos nuestras condolencias por la triste pérdida del exintendente y legislador, Sr. César Ibazeta. Acompañamos a la familia y amigos en este difícil momento y rogamos por su eterno descanso”.

También informaron que sus restos serán inhumados este martes a las 16:30 horas en el cementerio Parque Alborada, de Chimbas. El velatorio se lleva a cabo en la Sala Velatoria de Cochería San José, ubicada en Salta 434 sur, en la Ciudad de San Juan. image

Temas Muerte

Intendente

Calingasta