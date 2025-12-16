martes 16 de diciembre 2025

Deceso

Dolor por la muerte de un exintendente de Calingasta

El exjefe comunal del departamento cordillerano falleció este lunes. Ejerció la intendencia entre 1987 y 1991 como dirigente del bloquismo. Sus restos serán inhumados en un cementerio de Chimbas.

ibazeta calingasta cesar

Este lunes falleció César Ibazeta, exintendente de Calingasta y dirigente del bloquismo. Ibazeta fue jefe comunal del departamento cordillerano entre los años 1987 y 1991, período durante el cual ejerció la conducción del municipio.

Tras conocerse la noticia, distintas instituciones expresaron sus condolencias a la familia. Desde el Honorable Concejo Deliberante de Calingasta manifestaron: “Enviamos nuestras condolencias por la triste pérdida del exintendente y legislador, Sr. César Ibazeta. Acompañamos a la familia y amigos en este difícil momento y rogamos por su eterno descanso”.

También informaron que sus restos serán inhumados este martes a las 16:30 horas en el cementerio Parque Alborada, de Chimbas. El velatorio se lleva a cabo en la Sala Velatoria de Cochería San José, ubicada en Salta 434 sur, en la Ciudad de San Juan.

image
