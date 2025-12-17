miércoles 17 de diciembre 2025

En fotos

Relojes, mucha ropa y hasta un juego de comedor completo: mirá todo lo que le secuestraron a una banda de ladrones en San Juan

Cinco allanamientos simultáneos en Rawson, Rivadavia y Chimbas terminaron con dos detenidos y el secuestro de una gran cantidad de elementos robados, dinero en efectivo y una réplica de arma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robos san juan

Una investigación por una sucesión de robos bajo la modalidad escruche derivó en una serie de allanamientos coordinados por la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. Los procedimientos, conocidos durante este miércoles, se realizaron en cinco domicilios de los departamentos Rawson, Rivadavia y Chimbas, y permitieron desbaratar a una banda dedicada al robo de viviendas particulares y locales comerciales.

La causa es encabezada por la fiscal Claudia Salica, quien dispuso la detención de un hombre de apellido Molina, mayor de edad, señalado como integrante del grupo delictivo. Durante los operativos, la Policía secuestró una importante cantidad de bienes: prendas de vestir nuevas, zapatillas, borcegos, ventiladores, planchas, secadores de pelo, cascos, relojes, alhajas, una pava eléctrica, juego de vasos, una picadora manual, un Smart TV de 58 pulgadas, un juego de comedor completo, $200.000 en efectivo y una pistola 9 mm réplica Bersa.

Además, en una vivienda de Rawson se hallaron 23 gramos de cocaína y se detuvo a Castro, quien registraba pedido de captura por una causa de Robo Agravado solicitada por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad. Por disposición judicial, ambos detenidos quedaron alojados a la espera de la audiencia con el juez, mientras que se ordenó el secuestro de la totalidad de los efectos.

Desde la fuerza invitaron a la comunidad a comunicarse al 911 en caso de reconocer alguno de los elementos incautados como de su propiedad.

Las fotos

robos san juan
image
robos san juan
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
robos san juan
image
image
image
Dejá tu comentario

