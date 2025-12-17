miércoles 17 de diciembre 2025

Este miércoles

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

El fiscal sostuvo que hubo una clara voluntad de matar, respaldada por disparos, amenazas, golpes y el testimonio clave de los hijos y familiares de la víctima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante su alegato en el juicio oral y público, el fiscal formuló un pedido de condena de 22 años de prisión contra Luis Sebastián Piñones, al considerarlo autor de una tentativa de homicidio agravada en un contexto de violencia de género, ocurrida la noche del 3 de julio de 2024.

Al iniciar su exposición, el representante del Ministerio Público sostuvo que, de haber fallecido la víctima, Cintia Ábrego, el caso hubiera pasado a engrosar la estadística oficial de femicidios. En ese marco, utilizó la histórica frase “Yo acuso”, atribuida al escritor francés Émile Zola, para señalar de manera directa al imputado, a quien responsabilizó por intentar matar a su pareja mediante golpes, amenazas y disparos con un arma de fuego, incluso gatillando en reiteradas oportunidades.

Según la reconstrucción fiscal, la jornada comenzó con una discusión de pareja motivada por problemas de convivencia, consumo de sustancias y reproches laborales. La situación fue escalando hasta que Piñone agredió físicamente a la víctima, provocándole múltiples lesiones en el rostro, costillas y nariz, varias de ellas acreditadas mediante estudios médicos y registros fotográficos. Parte de esos momentos posteriores a la agresión quedaron registrados en videos filmados por la propia víctima, los cuales fueron exhibidos durante el debate.

El fiscal detalló que, lejos de cesar su conducta violenta, el acusado se apoderó de un arma de fuego y comenzó una secuencia de extrema gravedad: primero gatilló a través de una ventana, luego ingresó por la fuerza a la vivienda, amenazó a familiares presentes y finalmente efectuó un disparo por la espalda que impactó en el cuerpo de Ábrego. El proyectil quedó alojado en su cuerpo y aún permanece encapsulado, según los informes médicos incorporados al juicio.

Además, se expuso que Piñones amenazó a testigos con el arma, apuntándoles y advirtiendo que también les dispararía si intervenían. Incluso hubo nuevos intentos de disparo que no se concretaron, así como golpes con la culata del arma, lo que para la Fiscalía demuestra una clara voluntad homicida que solo no se consumó por circunstancias ajenas a su intención.

El alegato fue respaldado por testimonios directos, entre ellos los de familiares, vecinos y, especialmente, los llamados al 911, donde un hijo de la pareja relató entre llantos: “Mi papá le disparó a mi mamá”. Para el fiscal, esa frase resume la gravedad del hecho y el impacto irreparable en las víctimas.

Con este cuadro probatorio —testigos presenciales, registros fílmicos, informes médicos, pericias balísticas y llamadas de emergencia— el Ministerio Público concluyó que se trató de una tentativa de homicidio acabada, por lo que solicitó al tribunal la pena de 22 años de prisión, entendiendo que la conducta del acusado fue sostenida, consciente y dirigida inequívocamente a causar la muerte de la víctima.

