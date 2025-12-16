Horacio Rodríguez Larreta será papá junto a su joven esposa: ¿Será varón? ¿Será mujer?

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual legislador porteño, y su esposa Milagros Maylin, confirmaron que están esperando su primer hijo en común, un varón. La noticia, que fue adelantada este lunes y posteriormente detallada por Maylin, ha generado alegría entre los allegados del matrimonio.

Ecos de las elecciones en CABA Horacio Rodríguez Larreta: "El PRO hizo la peor elección de la historia; que dejen de buscar responsables y trabajen"

Milagros Maylin, de 40 años, reveló que actualmente cumple tres meses de embarazo . La pareja se encuentra feliz tras un proceso que describió como "largo" (aproximadamente un año de búsqueda), y afirmó estar "súper agradecida" por esta bendición.

Detalles del nacimiento esperado

La fecha estimada de parto para la llegada del bebé está fijada para el 30 de junio o el 1 de julio,. Respecto al nombre, Maylin indicó que aún no está cerrado, pero se debaten entre dos opciones cortas, y la hija más joven de Rodríguez Larreta tiene "mucha injerencia" en la decisión final.

Este varón será el primer hijo de la pareja, que formalizó su unión en noviembre del año pasado a través de una ceremonia privada en el Registro Civil de la calle Uruguay,. Rodríguez Larreta, de 60 años, ya es padre de dos hijas, Paloma (nacida en 2002) y Serena (nacida en 2016), fruto de su matrimonio anterior con Bárbara Diez.

El contexto político y personal

La confirmación del embarazo llega en una etapa de relevancia personal y política para Rodríguez Larreta. Tras asumir como legislador porteño en diciembre pasado, el ex jefe de Gobierno ha relanzado públicamente su proyecto político, enfocado en volver a disputar la jefatura de Gobierno porteño en 2027. La llegada de este nuevo hijo representa un capítulo especial en la vida de ambos y añade un matiz personal a la proyección de Rodríguez Larreta dentro del escenario político local.

Por su parte, Milagros Maylin cuenta con una sólida trayectoria en gestión pública, habiendo ocupado el cargo de secretaria de Bienestar Integral en la Ciudad de Buenos Aires,. Es egresada con medalla de oro de la Universidad Austral y posee un Magíster en Administración de Empresas (IAE Business School), además de dos posgrados.

Mientras la pareja espera la llegada de su primer hijo en común, la noticia refuerza el compromiso y la felicidad de la pareja, cuya relación comenzó en 2022 y se formalizó en noviembre de 2023.