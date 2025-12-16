martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alegría

Horacio Rodríguez Larreta será papá junto a su joven esposa: ¿Será varón? ¿Será mujer?

Milagros Mailyn, la esposa de Horacio Rodríguez Larreta, cursa un embarazo de tres meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual legislador porteño, y su esposa Milagros Maylin, confirmaron que están esperando su primer hijo en común, un varón. La noticia, que fue adelantada este lunes y posteriormente detallada por Maylin, ha generado alegría entre los allegados del matrimonio.

Lee además
horacio rodriguez larreta: el pro hizo la peor eleccion de la historia; que dejen de buscar responsables y trabajen
Ecos de las elecciones en CABA

Horacio Rodríguez Larreta: "El PRO hizo la peor elección de la historia; que dejen de buscar responsables y trabajen"
mauricio macri y rodriguez larreta, juntos en un bar
Encuentro

Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, juntos en un bar

Milagros Maylin, de 40 años, reveló que actualmente cumple tres meses de embarazo. La pareja se encuentra feliz tras un proceso que describió como "largo" (aproximadamente un año de búsqueda), y afirmó estar "súper agradecida" por esta bendición.

Detalles del nacimiento esperado

La fecha estimada de parto para la llegada del bebé está fijada para el 30 de junio o el 1 de julio,. Respecto al nombre, Maylin indicó que aún no está cerrado, pero se debaten entre dos opciones cortas, y la hija más joven de Rodríguez Larreta tiene "mucha injerencia" en la decisión final.

Este varón será el primer hijo de la pareja, que formalizó su unión en noviembre del año pasado a través de una ceremonia privada en el Registro Civil de la calle Uruguay,. Rodríguez Larreta, de 60 años, ya es padre de dos hijas, Paloma (nacida en 2002) y Serena (nacida en 2016), fruto de su matrimonio anterior con Bárbara Diez.

El contexto político y personal

La confirmación del embarazo llega en una etapa de relevancia personal y política para Rodríguez Larreta. Tras asumir como legislador porteño en diciembre pasado, el ex jefe de Gobierno ha relanzado públicamente su proyecto político, enfocado en volver a disputar la jefatura de Gobierno porteño en 2027. La llegada de este nuevo hijo representa un capítulo especial en la vida de ambos y añade un matiz personal a la proyección de Rodríguez Larreta dentro del escenario político local.

Por su parte, Milagros Maylin cuenta con una sólida trayectoria en gestión pública, habiendo ocupado el cargo de secretaria de Bienestar Integral en la Ciudad de Buenos Aires,. Es egresada con medalla de oro de la Universidad Austral y posee un Magíster en Administración de Empresas (IAE Business School), además de dos posgrados.

Mientras la pareja espera la llegada de su primer hijo en común, la noticia refuerza el compromiso y la felicidad de la pareja, cuya relación comenzó en 2022 y se formalizó en noviembre de 2023.

Seguí leyendo

GEMERA se pronunció a favor de la reforma de la Ley de Glaciares enviada al Congreso

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Renunció el presidente del Banco Nación

El INDEC informó un crecimiento interanual del PBI

Qué decía la carta encontrada junto al cuerpo del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, a quién recibió con un fuerte abrazo

El secretario de Trabajo sobre la reforma laboral: "Va hacia adelante y no toca ningún derecho"

Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que decia la carta encontrada junto al cuerpo del soldado hallado muerto en la quinta de olivos
Investigación

Qué decía la carta encontrada junto al cuerpo del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: No puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local
Bomba

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
Comunicado

GEMERA se pronunció a favor de la reforma de la Ley de Glaciares enviada al Congreso