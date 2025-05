Horacio Rodríguez Larreta: "El PRO hizo la peor elección de la historia; que dejen de buscar responsables y trabajen"

Declaraciones Macri criticó a Milei por Ficha Limpia: "No entiendo qué está pasando por su cabeza"

En ese sentido, el parlamentario –que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre-, remarcó, en referencia a la gestión actual en la ciudad: “Hace un año y ocho meses que está Jorge Macri en la gestión y el olor a pis es culpa mía. Es un chiste. No hicieron una sola obra, ¿y eso es responsabilidad mía? Dejémonos de joder, que laburen, trabajen en la Ciudad y no busquen culpables en otro lado. Si la ciudad no está bien, es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y punto, y de nadie más”.

En este sentido, recordó la disputa que mantuvo su gobierno con la administración nacional por la coparticipación, en un fallo que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón y ordenó entregarle a la ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. “Tienen los recursos, no hay que mirar para otro lado”, indicó.

También recordó: “Él (Jorge Macri) llegó a Jefe de Gobierno diciendo que iba a continuar lo que yo hice, que la ciudad estaba fantástica y que era un fenómeno, un mensaje de continuidad total. Llegó, fue a la Legislatura y dijo que iba a poner en crisis las cosas que se estaban haciendo y cumplió. Hay crisis de seguridad, limpieza y obras. A la luz de los resultados fue un error enorme haber hecho eso”.

Es por eso que abogó por una revisión interna del partido amarillo. Y argumentó: “Hay que hacer un replanteo y decirle a los ojos a los vecinos ‘me equivoqué’. Después de eso hay una larga lista de cosas que tienen que hacer mejor, como sacar la policía a la calle y no poner un tótem, que nadie sabe para qué sirve”.

Ante la posibilidad de que Macri realice cambios en su gabinete, Larreta subrayó que la responsabilidad corresponde a quien lidera y que cada uno “elige sus entornos y su gabinete”. Y sumó: “Esto se frena haciendo una autocrítica, aceptando que hasta ahora no la pegaron, cambiando y corrigiendo. Hasta anteayer la gestión era fenomenal, ojalá hayan escuchado el voto castigo de los porteños”.

Asimismo, criticó que, de un total de treinta funcionarios suyos que conformaron su gestión de gabinete, apenas quedaron tres. “No importa si la persona era buena o no en su tarea, el criterio era que había larretistas que limpiar. El resultado se ve en la calle y ayer se expresó la gente por eso, la peor elección de la historia”.

La ruptura con el PRO

Por otro lado, Larreta también habló de la ruptura de Junto por el Cambio y fundamentó que la Coalición Cívica, el socialismo, el radicalismo y Confianza Pública abandonaron el espacio “porque no pueden apoyar a este gobierno de la ciudad porque se gobierna mal”; que no quisieron apoyar a un gobierno que “no resuelve el problema de la gente”. Y apuntó: “No me hubiera dado la cara para salir a defender este gobierno de la ciudad”.

Sobre su relación con el expresidente de la Nación y actual responsable del PRO, Mauricio Macri, reconoció que no mantiene contacto, que él dejó de ser su líder político “hace tiempo” y rememoró que el año pasado ya había puntualizado que había que renovar el PRO. También evitó responderle directamente: “Lo único que le voy a decir es que trabajen. El problema es uno solo y es la gestión en la Ciudad”.

Sobre las diferencias con el PRO durante su gobierno, Larreta mencionó la creación de la Policía de la Ciudad, el plan hidráulico, y la construcción de la Villa Olímpica, iniciativas en las cuales el gobierno nacional –en ese entonces, a cargo de Mauricio Macri- “no puso plata”.

Ideas y futuro político

En cuanto al futuro inmediato, Larreta dejó en claro que su prioridad es recuperar una Buenos Aires que vuelva a competir en la liga mundial de capitales. “Queremos que los talentosos se queden a vivir en Buenos Aires, eso es lo que genera riqueza y valor agregado”, afirmó.

Entre sus proyectos, afirmó que “la obra más necesaria” en la Ciudad es el levantamiento del tren Sarmiento: “Eso requiere una ley de financiamiento, para disponer los terrenos que quedan al lado de la vía. Podemos sacar la ley ahora, espero que haya apoyo porque es una obra obviamente imprescindible. Si la podemos sacar ahora podemos ganar tiempo”. Otra iniciativa es el reemplazo de toda la flota de colectivos actual por unidades que sean eléctricas.

Por último, y en relación con la búsqueda de consensos para sus proyectos, el legislador concluyó: “Voy a buscar consenso en aquellos que apoyen y estemos de acuerdo en proyectos de ley para la Ciudad”.

FUENTE: Infobae