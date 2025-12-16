martes 16 de diciembre 2025

Justicia Federal

Causa Cuadernos: Los empresarios arrepentidos contaron cómo los presionaban

Los empresarios involucrados en los hechos de corrupción a que se detallan en la Causa Cuadernos, y que buscaron el favor judicial acogiéndose a la figura del "arrepentido", hicieron el relato de las coimas que debían pagar para obtener multimillonarios contratos con el Estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Tribunal Oral Número 7 (TOF 7) retomó la lectura de la elevación a juicio por los escritos de Oscar Centeno en el tramo conocido como “La Camarita”, un expediente que investigó la cartelización de la obra pública. Durante las audiencias, se leyeron las declaraciones de empresarios convertidos en arrepentidos, quienes describieron las presiones, la recaudación ilegal y un entramado que condicionaba la continuidad de los trabajos.

Los testimonios revelaron las supuestas extorsiones y presiones que recibieron los empresarios para efectuar pagos irregulares y acceder a contratos de obras viales. Los imputados colaboradores coincidieron en que no se trataba de aportes voluntarios, sino de condiciones impuestas para evitar sanciones, demoras o directamente la exclusión del mercado.

El Caso COARCO y las amenazas explícitas

Patricio Gerbi, de COARCO, describió encuentros tensos con el exfuncionario Claudio Uberti, quien intentaba amenazarlo con frases como “sabés lo que tenés que hacer”, “te voy a hacer fundir, me voy a quedar con tu empresa” o “voy a ir por vos y tu familia”,.

Gerbi también relató el mecanismo de la Dirección Nacional de Vialidad: “iba los principios de mes a las oficinas de Vialidad Nacional a ver a Passacantando para averiguar el escenario de pagos de ese mes y él me mostraba un listado que le enviaba José López donde decía a quien se le pagaba y a quien no". Ante esta situación, Gerbi admitió que comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.

Las Exigencias de De Vido y Clarens

En otro tramo de la audiencia se leyó la declaración del fallecido empresario José Chediack, quien contó que en su primer encuentro con Julio De Vido, este le indicó directamente que “para seguir trabajando, tenés que pagar”.

Más tarde, el sistema se centralizó en el financista Ernesto Clarens, quien se presentó como financista de los Kirchner. Clarens fue tajante al exigir pagos directos a él, bajo la premisa de que “acá se es amigo o enemigo”. Las presiones aumentaron para Chediack cuando se demoró en pagar, con mensajes como “te quiero el lunes con los 250.000 pesos” o “no seas el primer pelotudo que hacemos cagar”.

Mecanismos de recaudación y miedo empresarial

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describió un mecanismo estructural, sosteniendo que “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero”. Wagner reconoció su propia participación, explicando que “Mi función era garantizar que el que ganaba pagara”.

Otros empresarios describieron el clima de intimidación. Aldo Roggio admitió haber realizado aportes exigidos por Roberto Baratta ante “la evidente probabilidad de represalias” contra su empresa, y describió al gobierno de entonces como de “neto corte autoritario”.

Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, recordó que su socio Eduardo Herbon volvía de reuniones “asustado”, diciendo que “lo estaban apretando y pidiendo plata para la corona”.

Gabriel Losi, por su parte, aseguró que “La empresa no tenía otra salida que atender dicha extorsión, ya que necesitábamos cobrar”, y que Clarens se refería a Néstor Kirchner como “el furia”, que era “un calentón”.

Respecto al empresario Ángelo Calcaterra, la acusación detalló que “en el proceso se probó que el imputado efectuó pagos, en calidad de sobornos, a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación, con el objeto de que hicieran, retardaran, o dejaran de hacer algo relativo a sus funciones intrínsecas”.

El debate se reanudará el próximo jueves, para continuar la lectura de los relatos de los empresarios arrepentidos.

