miércoles 10 de septiembre 2025

Encuentro

Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, juntos en un bar

La coincidencia en un evento de los dos ex hombres fuertes del PRO generó muchas suspicacias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El expresidente Mauricio Macri y el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta coincidieron hoy en un encuentro casual que generó especulaciones en medio de los reacomodamientos políticos tras las elecciones bonaerenses.

“Se cruzaron de casualidad en Tabac. Estaban en diferentes mesas”, indicaron fuentes del PRO sobre el cruce de ambas figuras en el café ubicado en el barrio de Palermo.

El titular del partido amarillo había asistido a ese local gastronómico porteño para mantener una reunión con el empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo del expresidente procesado en la denominada Causa de los cuadernos.

En tanto, Larreta viene de convertirse en mayo pasado en legislador porteño por el espacio Volvamos Buenos Aires, al tiempo que explora alianzas para construir un esquema político que le permita ser nuevamente alcalde porteño.

