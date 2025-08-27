miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Ahora, el gobierno responsabilizó de la inestabilidad financiera al gobierno de Mauricio Macri

El viceministro de Economía, el chileno José Luis Daza, aseguró que el gobierno está pagando los errores de la gestión Cambiemos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Luis Daza y Luis Caputo

José Luis Daza y Luis Caputo

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, sostuvo que los problemas que registra el Gobierno de Javier Milei para que baje el riesgo país, a pesar del férreo ajuste en las cuentas del fisco, se deben "a la falla del programa de estabilización del presidente Mauricio Macri".

Lee además
milei, en rosario, volvio a afirmar que luis caputo es el mejor ministro de economia del mundo
Bolsa de Comercio

Milei, en Rosario, volvió a afirmar que Luis Caputo "es el mejor ministro de Economía del mundo"
con un fuerte mensaje federal, provincias unidas inicio su campana en el corazon cordillerano
Legislativas 2025

Con un fuerte mensaje federal, Provincias Unidas inició su campaña en el corazón cordillerano

Daza expresó esta idea, que forma parte del diagnóstico que conversan los funcionarios del Palacio de Hacienda, en una charla que ofreció en forma virtual a los socios de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

"Cuando el presidente Macri llega al poder había un consenso en el mundo sobre las posibilidades de Argentina. Ese consenso se materializó en el hecho de que entró dinero de inversionistas que nunca había invertido en mercados emergentes", explicó el funcionario. El viceministro de Luis Caputo agregó que "gran parte de los emisiones de bonos que hacía la Argentinas eran lideradas por fondos que no invertían en mercados emergentes".

"Tuviste una enorme cantidad de dinero que invertía en la creencia del presidente Macri. A estas alturas de su administración tenía las cuentas sustancialmente peores de las que tenemos nosotros. Tenía déficit de cuenta corriente sustancial del 6%. Todos los números cíclicos eran peores de los que tenemos nosotros, sin embargo, el país estaba en 400 puntos básicos", agregó.

Riesgo país y efecto desilusión, la tesis de Daza

En ese sentido, el funcionario sostuvo que "una vez más, la desilusión que tuvo el capital internacional con la Argentina nos está pasando la cuenta en forma muy seria". "No hay conciencia del daño que se ha hecho en estos años", aseguró.

El funcionario admitió que "todavía no logramos acceder a los mercados para hacer el rollover de la deuda y estamos pagando con los ahorros del Gobierno". En ese sentido, consideró que "nuestro objetivo es crear las condiciones para poder volver a los mercados internacionales".

Por otro lado, Daza reconoció que la economía muestra niveles débiles de actividad que se deben a "toda la incertidumbre política" que enfrenta el programa, aunque reconoció que "también está influida por lo que está pasando con la tasa de interés"

En otro aspecto, admitió que el equipo económico decidió no comprar reservas al momento de entrar en las bandas cambiarias, a pesar de que sabían que iban a incumplir el acuerdo con el FMI. "Al momento de salir del cepo había muchos indicadores que nos decían que las expectativas inflacionarias estaban desancladas", explicó.

Por último, dijo que la Argentina "va a ir hacia una inflación sustancialmente más baja, que va a confluir con la inflación mundial".

Seguí leyendo

Otra fuerte pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, en Diputados

El gobierno logró renovar todos los vencimientos de la deuda, con tasas de hasta el 86%

El Gordo Dan aseguró que hoy quisieron matar a Javier Milei

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ

En San Juan, el pago por adicionales a policías se recuperó un 520% en dos años

Quién es el "maldito kirchnerista" al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria

Por primera vez, Milei habló de los audios de Spagnuolo: "Todo lo que dice...

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al congreso
Grave

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Dilexis
Preocupación en Albardón

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año
Un poco de historia

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año