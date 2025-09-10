Allende, la voz de San Juan en la primera cumbre minera en el Congreso

En el Congreso de la Nación se vivió este miércoles una jornada clave para el futuro de la minería argentina. Las comisiones de Minería del Senado y de Diputados organizaron en el histórico Salón Azul el encuentro titulado “La Minería en Argentina: Desafíos y Oportunidades”, con la participación de funcionarios nacionales, legisladores, empresarios, académicos y referentes del sector.

San Juan tuvo un rol protagónico de la mano del diputado nacional Walberto Allende (Unión por la Patria), presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Junto al senador catamarqueño Flavio Fama (UCR), Allende encabezó la apertura de la jornada y se mostró como uno de los principales impulsores de la articulación política en torno al desarrollo minero.

“Hoy es un día histórico para la actividad minera. Este nivel de consenso y participación no tiene precedentes en los últimos años”, afirmó Allende, al tiempo que llamó a entender la minería como una causa común más allá de las diferencias partidarias. Subrayó que el Congreso debe ser un espacio de debate y de generación de herramientas para impulsar un desarrollo sustentable que beneficie a las economías regionales.

San Juan es una de las provincias con mayor proyección en cobre y oro, y sus proyectos se colocan entre los más relevantes para garantizar las exportaciones y la generación de empleo en la próxima década. En ese marco, la intervención del legislador sanjuanino reforzó la idea de que la provincia busca mantener su liderazgo en la agenda nacional minera.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, aportó números que dimensionan la importancia del sector: las exportaciones mineras en los primeros siete meses de 2025 sumaron 3.157 millones de dólares, el registro más alto de la historia para este período. De cumplirse las proyecciones, hacia fin de año podrían rondar los 5.000 millones.

Además, Lucero destacó que la minería fue en 2024 el tercer mayor aportante neto de divisas, detrás del agro y del petróleo, y que en abril de 2025 generaba casi 30 mil empleos directos en todo el país.

Durante el encuentro también disertaron el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola; el presidente de CAPMIN, Manuel Benítez; el titular del SEGEMAR, Julio Bruna Novillo; y referentes empresariales como Miguel Giménez Zapiola (ERAMET). Se resaltó el rol estratégico de minerales como el litio y el cobre para la transición energética y el crecimiento federal.