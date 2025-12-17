miércoles 17 de diciembre 2025

Ambiente stunt

En videos, así son las juntadas de los grupos motoqueros en San Juan

La difusión de imágenes con picadas y maniobras riesgosas en la vía pública se dio tras el fallecimiento de un joven motociclista en Chimbas y la caravana que acompañó su velorio. Fuentes policiales advierten que se trata de encuentros organizados y anticipan refuerzos en los controles preventivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
motos san juan

La muerte de un joven motociclista en Chimbas y la posterior caravana que acompañó su despedida volvieron a poner en foco la actividad de los grupos motoqueros en San Juan. En las últimas horas, tras el velorio realizado en la Capital y el recorrido hacia el cementerio, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos que muestran juntadas donde se realizan maniobras riesgosas en la vía pública.

Según se pudo observar en las imágenes difundidas -expuestas en redes sociales con perfiles públicos-, en distintos puntos de la provincia se registraron encuentros de motociclistas en los que se practican picadas y wheelies, principalmente durante la noche y la madrugada. En algunos de los registros audiovisuales también se ve a participantes retirándose del lugar al momento de la llegada de móviles policiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001386037764067450&partner=&hide_thread=false

El caso que antecedió a la difusión de estos videos fue el fallecimiento de Alex Barrera, joven vinculado al ambiente stunt local, quien perdió la vida tras un choque entre motocicletas ocurrido en la madrugada del martes en Chimbas. Desde las primeras horas del miércoles, allegados y motociclistas se concentraron frente a la sala velatoria de la Municipalidad de Capital y, pasadas las 9, iniciaron una caravana que escoltó el féretro hasta el cementerio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001314134953001398&partner=&hide_thread=false

De acuerdo a información aportada por fuentes policiales, las picadas y maniobras de alto riesgo no se producen de manera espontánea. Se trata de encuentros organizados con antelación, cuyas convocatorias se difunden a través de redes sociales. Los operativos de control se refuerzan durante las madrugadas, aunque las reuniones se planifican de lunes a lunes y suelen involucrar a los mismos grupos.

Las fuentes indicaron que durante los procedimientos realizados este año se registraron intentos de fuga por parte de motociclistas al advertir la presencia policial, lo que derivó en el secuestro de numerosos rodados. En la mayoría de los casos detectados, señalaron, los participantes son personas mayores de edad y cuentan con licencia para conducir motocicletas.

Entre los puntos identificados como más conflictivos se encuentran sectores de Ruta 40 en Pocito, el Dique Punta Negra en Ullum, y zonas como la Costanera de Chimbas y las inmediaciones del complejo San Ceferino, en San Martín. En el marco del Operativo Verano, la Policía anticipó que intensificará los controles preventivos en estos sectores.

En paralelo, la investigación por el siniestro vial ocurrido en Chimbas continúa en curso y aún restan medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque entre las motocicletas involucradas. Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo de redes sociales y el despliegue de operativos ante la reiteración de este tipo de encuentros.

