Circularon videos de disturbios en la Fiesta de Santa Lucía: hubo dos menores arrestados

Dos videos que comenzaron a circular en redes sociales generaron preocupación tras mostrar disturbios protagonizados por adolescentes durante la Fiesta de Santa Lucía . En una de las grabaciones se observa la intervención de personal policial para retener a un joven, mientras que en otro registro se ve una pelea entre varios menores en pleno desarrollo del evento.

Ante la difusión de las imágenes, fuentes policiales confirmaron a este diario que dos adolescentes, ambos de 15 años, fueron arrestados en el marco de los incidentes. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que estaba en poder de uno de los involucrados.

Disturbios en la Fiesta de Santa Lucía



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/m0kp2Keryw — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 15, 2025

El hecho quedó bajo la órbita del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Por directivas del secretario del fuero, Dr. Jorge Rodríguez, se dispuso el traslado de los menores a la Comisaría 5ª y su posterior entrega a un familiar responsable.

Finalmente, los adolescentes fueron retirados de la dependencia policial por sus familiares, sin que se informaran personas lesionadas ni mayores consecuencias judiciales. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para el seguimiento correspondiente.