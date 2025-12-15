lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes sensibles

Circularon videos de disturbios en la Fiesta de Santa Lucía: hubo dos menores arrestados

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y muestran intervenciones policiales y peleas entre adolescentes durante el evento. Fuentes oficiales confirmaron que dos jóvenes de 15 años fueron demorados y luego restituidos a sus familias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos videos que comenzaron a circular en redes sociales generaron preocupación tras mostrar disturbios protagonizados por adolescentes durante la Fiesta de Santa Lucía. En una de las grabaciones se observa la intervención de personal policial para retener a un joven, mientras que en otro registro se ve una pelea entre varios menores en pleno desarrollo del evento.

Lee además
fue a pasear a la fiesta de santa lucia y termino detenido: dias atras habia cometido un robo en un domicilio
In fraganti

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio
en videos, asi desarticularon una carrera de caballos clandestina en 25 de mayo
Camarico

En videos, así desarticularon una carrera de caballos clandestina en 25 de Mayo

Ante la difusión de las imágenes, fuentes policiales confirmaron a este diario que dos adolescentes, ambos de 15 años, fueron arrestados en el marco de los incidentes. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que estaba en poder de uno de los involucrados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000640202831024322/&partner=&hide_thread=false

El hecho quedó bajo la órbita del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Por directivas del secretario del fuero, Dr. Jorge Rodríguez, se dispuso el traslado de los menores a la Comisaría 5ª y su posterior entrega a un familiar responsable.

Finalmente, los adolescentes fueron retirados de la dependencia policial por sus familiares, sin que se informaran personas lesionadas ni mayores consecuencias judiciales. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para el seguimiento correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

En videos, así fue la descontrolada visita de Messi a un estadio de India

Asombro por los gigantes que circularon por las rutas de San Juan: los impresionantes videos

¡Lo que la lluvia nos dejó! Los videos de una sanjuanina muy atrevida y la caída del niño "Mirá Marta"

Desde el Facebook de un fallecido, vendía videos íntimos de su exmujer

Grupo Lorenzo lanza el Gran negocio de Fin de Año con baja de precios y tasas

Los jubilados de ANSES tendrán dos "extras" en enero: ¿Por qué se pagan y de cuánto son?

Lunes con sol y buena temperatura en San Juan: así arrancará la semana

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
grupo lorenzo lanza el gran negocio de fin de ano con baja de precios y tasas
Espacio de marca

Grupo Lorenzo lanza el Gran negocio de Fin de Año con baja de precios y tasas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Del celular y la PS5 hasta la minipimer: cuánto cuestan la electrónica y los electrodomésticos en La Serena
Tiempo en Chile

Del celular y la PS5 hasta la minipimer: cuánto cuestan la electrónica y los electrodomésticos en La Serena

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado
Judicial

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado

Te Puede Interesar

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Tras el revés judicial, el abogado fit sanjuanino salió al cruce y aseguró: No fue un planteo caprichoso
Derecho a réplica

Tras el revés judicial, el "abogado fit" sanjuanino salió al cruce y aseguró: "No fue un planteo caprichoso"

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un buen nexo con Milei
Repercusiones

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei