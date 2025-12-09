Desde el Facebook de un fallecido, vendía videos íntimos de su exmujer

Lo que empezó como algo raro, confuso y hasta inexplicable para una mujer de Chimbas, terminó siendo una de las situaciones más impactantes que le tocó vivir. Durante varios meses, entre mayo y julio de 2025, alguien empezó a usar el perfil de Facebook de su expareja ya fallecida para publicar y vender videos e imágenes íntimas de ella. No solo los ofrecía a cambio de dinero -con precios y “promos” incluidas-, sino que además difundía su número de teléfono para exponerla aún más.

La verdad salió a la luz cuando su propia hija de 14 años enfrentó a su papá y él le mostró uno de los videos con la intención de humillarla. Ahí, la mujer entendió lo que ya no quería aceptar: detrás de todo estaba su exesposo, padre de sus tres hijos. La denuncia fue presentada ante la UFI CAVIG en agosto y en diciembre la Justicia formalizó la causa.

El imputado, identificado como J.D.M.V., fue acusado por violación a la intimidad, aunque seguirá el proceso en libertad. La fiscal Verónica Recio, bajo el marco de la llamada Ley Olimpia, pidió el secuestro de sus celulares y peritajes tecnológicos, con apoyo de la Policía de San Juan.

El juez Pablo León ordenó una prohibición total de acercamiento, mientras la fiscal ayudante Laura Pintos y el defensor Malco Tejada Pedrotti intervinieron en la audiencia. La causa sigue su curso.