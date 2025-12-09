martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
CAVIG

Desde el Facebook de un fallecido, vendía videos íntimos de su exmujer

No solo los ofrecía a cambio de dinero -con precios y “promos” incluidas-, sino que además difundía su número de teléfono para exponerla aún más, indicaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
facebook.jpeg

Lo que empezó como algo raro, confuso y hasta inexplicable para una mujer de Chimbas, terminó siendo una de las situaciones más impactantes que le tocó vivir. Durante varios meses, entre mayo y julio de 2025, alguien empezó a usar el perfil de Facebook de su expareja ya fallecida para publicar y vender videos e imágenes íntimas de ella. No solo los ofrecía a cambio de dinero -con precios y “promos” incluidas-, sino que además difundía su número de teléfono para exponerla aún más.

Lee además
video: feroz enfrentamiento en calle 5 entre jovenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"
el gitano marcovich admitio que estafo a una anciana y debera devolver mas de $10.000.000
Este martes

"El gitano" Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000

La verdad salió a la luz cuando su propia hija de 14 años enfrentó a su papá y él le mostró uno de los videos con la intención de humillarla. Ahí, la mujer entendió lo que ya no quería aceptar: detrás de todo estaba su exesposo, padre de sus tres hijos. La denuncia fue presentada ante la UFI CAVIG en agosto y en diciembre la Justicia formalizó la causa.

El imputado, identificado como J.D.M.V., fue acusado por violación a la intimidad, aunque seguirá el proceso en libertad. La fiscal Verónica Recio, bajo el marco de la llamada Ley Olimpia, pidió el secuestro de sus celulares y peritajes tecnológicos, con apoyo de la Policía de San Juan.

El juez Pablo León ordenó una prohibición total de acercamiento, mientras la fiscal ayudante Laura Pintos y el defensor Malco Tejada Pedrotti intervinieron en la audiencia. La causa sigue su curso.

Temas
Seguí leyendo

De un lagarto rojo encadenado a 13 gallos usados para riña, los animales rescatados en operativos en San Juan

Detienen a un delincuente que entró a robar a un consorcio céntrico y se hizo de un jugoso botín

Terror en Chimbas por un auto que se prendió fuego

Pocito: un nene jugaba en una plaza y sufrió una descarga eléctrica al tocar un asiento de metal

Murió el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Graban a un ladrón entrando a robar a un consorcio en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
santa lucia: le ensenaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atraveso, intento rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Te Puede Interesar

Que no te roben el corazon ni el auto, el cartel que puede verse actualmente en la Avenida del Mar, en La Serena, Chile.
Ojo al cruzar la cordillera

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El gitano Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000
Este martes

"El gitano" Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000

Foto: Diario Los Andes.
Histórico

Cruje la licencia social minera en Mendoza: aprobaron el proyecto de cobre en medio de fuertes protestas

Foto: De Local. 
Último momento

Bombazo en Villa Krause: Cachilo Magallanes dejó de ser el técnico de Unión