lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ayuda al bolsillo

Los jubilados de ANSES tendrán dos "extras" en enero: ¿Por qué se pagan y de cuánto son?

El próximo mes, ANSES aplicará dos medidas que impactarán en los haberes de millones de jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jubilados de ANSES tendrán un par de pagos extra en enero.

Los jubilados de ANSES tendrán un par de pagos extra en enero.

Aunque todavía quedan algunos depósitos de diciembre por completar, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya mira hacia enero de 2026 y confirmó el pago de dos extras para los jubilados que cobran a través del organismo.

Lee además
ANSES sigue cumpliendo con los beneficiarios de distintas prestaciones que cumplen con los requisitos.
Malas noticias

ANSES: por estas cuatro razones algunos beneficiarios no recibirán la AUH en diciembre
ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Estos adicionales oficializados corresponden al aumento mensual por movilidad y al pago del bono extraordinario, medidas que apuntan a reforzar los ingresos de los adultos mayores frente al avance de los precios.

Cabe recordar que el incremento se calculará en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue del 2,5%, aunque al tomar dos decimales, ANSES aplicará una actualización del 2,47%.

¿Cómo impacta el aumento de ANSES en los haberes de enero?

El ajuste del 2,47% se aplica de forma automática a todos los jubilados y pensionados del sistema, sin distinción de ingresos. La suba alcanza tanto a quienes cobran la mínima como a quienes perciben haberes medios y los montos más altos.

Este esquema de actualización mensual busca acompañar el ritmo de la inflación y atenuar la pérdida del poder de compra de los adultos mayores, a través de incrementos regulares vinculados a la evolución de los precios.

En el caso de los jubilados con ingresos más elevados, este aumento será el único refuerzo previsto para enero, ya que no están contemplados dentro del alcance de los bonos extraordinarios.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en enero?

El segundo refuerzo confirmado es el bono extraordinario de $70.000, que estará dirigido a los jubilados que perciben el haber mínimo o ingresos cercanos a ese valor.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono en su totalidad, mientras que los beneficiarios con haberes apenas por encima de ese piso accederán a un monto proporcional.

Los jubilados que perciben el haber máximo no están alcanzados por este pago adicional, de acuerdo con los criterios que suele aplicar ANSES.

De esta manera, la combinación del aumento por movilidad y el bono extraordinario permitirá que una parte importante de los jubilados cobre en enero un ingreso superior al habitual, con un impacto más marcado en los sectores de menores recursos.

Montos actualizados: ¿Cuánto cobran los jubilados y beneficiarios de ANSES en enero?

Con el aumento previsto, la jubilación mínima pasará a ser de $349.303,33 a partir de enero. En caso de confirmarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzaría los $419.303,33.

La suba del 2,47% también se reflejará en otras prestaciones del sistema previsional. Los valores quedarían de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60. Con el bono adicional, el total ascendería a $349.443,60.
  • Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04. Con el refuerzo, el monto llegaría a $314.523,04.
  • Pensión para Madres de siete hijos: $349.303,33, el mismo valor que la jubilación mínima. Con el bono, el ingreso se elevaría a $419.303,33.

Además, las asignaciones familiares también recibirán una actualización en sus montos:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.697,46.
  • Asignación por Embarazo: $118.454,32 por hijo, con el esquema habitual de cobro del 80% mensual y el 20% acumulado que se liquida tras la presentación de la libreta anual.

Si bien el organismo previsional todavía no publicó el calendario de pagos de enero, una vez que se confirme, los beneficiarios podrán consultar su fecha de cobro, verificar el medio de acreditación y realizar distintos trámites de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Toda la información oficial y actualizada también estará disponible anses.gob.ar.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

ANSES deposita $581.319 a un cierto grupo de beneficiarios: quiénes son

Confirmado por ANSES: qué grupos reciben el monto más alto del año

ANSES depositará a fin de mes $322.000 a todas estas personas

ANSES depositará $150.224 en diciembre 2025: a quiénes

Confirmado por ANSES: estas prestaciones no recibirán el aguinaldo de diciembre 2025

Lunes con sol y buena temperatura en San Juan: así arrancará la semana

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Cómo vive Coquimbo las elecciones, entre la tradición de votar a la izquierda y el impacto en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
Espacio verde

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del Azul de Rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson