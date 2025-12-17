Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual

Después de que el Tribunal Oral Federal dictara por unanimidad la absolución para los 10 imputados en el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea , tras afirmar que no se pudo probar la comisión del delito durante el debate, las partes se muestran expectantes por los fundamentos del fallo para conocer los argumentos que impulsaron la decisión. En ese marco, trascendió que la lectura de los mismos se hará en un contexto inusual .

Es que, según indicaron fuentes del caso, la mayoría de las partes había adherido a que la lectura de la sentencia se omitiera. Sin embargo, fue la querella la que prestó oposición a ello y, por tanto, la misma se llevará adelante el próximo sábado y domingo en la sede de la Justicia Federal. Si bien no trascendió el motivo que esgrimió el abogado de la familia del ingeniero desaparecido, Conrado Suárez Jofré , su voto en negativo obligó a que todos se presenten en los tribunales federales este fin de semana.

"Atento la falta de conformidad de la querella para omitir la lectura de los fundamentos, habilítense para tal fin los días sábado 20 y domingo 21 del corriente mes y año, a fin de cumplir con dicha lectura, la que se llevará a cabo ininterrumpidamente hasta su finalización. El horario de inicio será a las 9:30 hs. am en la sala de Debates de este Tribunal, contando con la presencia de todas las partes", señaló la autoridad compuesta por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra.

Tanto la fiscalía, representada por Francisco Maldonado, como los querellantes aguardan por el detalle de la resolución judicial para presentar la apelación ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza. A partir de los fundamentos que las magistradas, Maldonado y Suárez Jofré atacarán los argumentos ofrecidos por el tribunal y manifestarán sus agravios al respecto.

Frente a la negativa de la querella, se estima que se registrarán dos extensas jornadas dada la cantidad de páginas que se supone que tendrá la sentencia. A diferencia de lo que sucedió con los fundamentos de otro caso resonante, como el juicio de expropiaciones, con una sentencia de más de 600 páginas, razón por la cual se omitió la lectura y se entregó el fallo a las partes a través de un pen drive, en esta oportunidad los secretarios del tribunal deberán ejecutar la lectura en dos audiencias.

La sentencia fue dictada el 21 de octubre pasado y el hecho marcó un precedente en la historia judicial sanjuanina, tras 21 años del proceso. Por un lado, los imputados se mostraron aliviados por la absolución, mientras que por el otro los familiares de Tellechea -que hasta hoy desconocen su paradero- se vieron indignados y desilusionados.

"No han demostrado el momento en que sucedió la captación y el secuestro de Tellechea... Tampoco se pudo demostrar la complicidad del Estado", sostuvo la jueza Rattá al dar a conocer la decisión con breves explicaciones por respeto a la familia, según así lo destacó la propia autoridad, pues resulta inusual que se brinden argumentos del por qué de una sentencia y se estila esperar hasta los fundamentos.