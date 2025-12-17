miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia Federal

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual

Acorde apuntaron fuentes del caso, todas las partes habían adherido a que la lectura se omitiera, excepto el representante de la familia del ingeniero desaparecido que se opuso a ello.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de que el Tribunal Oral Federal dictara por unanimidad la absolución para los 10 imputados en el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, tras afirmar que no se pudo probar la comisión del delito durante el debate, las partes se muestran expectantes por los fundamentos del fallo para conocer los argumentos que impulsaron la decisión. En ese marco, trascendió que la lectura de los mismos se hará en un contexto inusual.

Lee además
caso raul tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparicion forzada
Por unanimidad

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada
sin culpables en el juicio por tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Es que, según indicaron fuentes del caso, la mayoría de las partes había adherido a que la lectura de la sentencia se omitiera. Sin embargo, fue la querella la que prestó oposición a ello y, por tanto, la misma se llevará adelante el próximo sábado y domingo en la sede de la Justicia Federal. Si bien no trascendió el motivo que esgrimió el abogado de la familia del ingeniero desaparecido, Conrado Suárez Jofré, su voto en negativo obligó a que todos se presenten en los tribunales federales este fin de semana.

"Atento la falta de conformidad de la querella para omitir la lectura de los fundamentos, habilítense para tal fin los días sábado 20 y domingo 21 del corriente mes y año, a fin de cumplir con dicha lectura, la que se llevará a cabo ininterrumpidamente hasta su finalización. El horario de inicio será a las 9:30 hs. am en la sala de Debates de este Tribunal, contando con la presencia de todas las partes", señaló la autoridad compuesta por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra.

Tanto la fiscalía, representada por Francisco Maldonado, como los querellantes aguardan por el detalle de la resolución judicial para presentar la apelación ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza. A partir de los fundamentos que las magistradas, Maldonado y Suárez Jofré atacarán los argumentos ofrecidos por el tribunal y manifestarán sus agravios al respecto.

Frente a la negativa de la querella, se estima que se registrarán dos extensas jornadas dada la cantidad de páginas que se supone que tendrá la sentencia. A diferencia de lo que sucedió con los fundamentos de otro caso resonante, como el juicio de expropiaciones, con una sentencia de más de 600 páginas, razón por la cual se omitió la lectura y se entregó el fallo a las partes a través de un pen drive, en esta oportunidad los secretarios del tribunal deberán ejecutar la lectura en dos audiencias.

La sentencia fue dictada el 21 de octubre pasado y el hecho marcó un precedente en la historia judicial sanjuanina, tras 21 años del proceso. Por un lado, los imputados se mostraron aliviados por la absolución, mientras que por el otro los familiares de Tellechea -que hasta hoy desconocen su paradero- se vieron indignados y desilusionados.

"No han demostrado el momento en que sucedió la captación y el secuestro de Tellechea... Tampoco se pudo demostrar la complicidad del Estado", sostuvo la jueza Rattá al dar a conocer la decisión con breves explicaciones por respeto a la familia, según así lo destacó la propia autoridad, pues resulta inusual que se brinden argumentos del por qué de una sentencia y se estila esperar hasta los fundamentos.

Temas
Seguí leyendo

Controladores aéreos: El primer día de paro dejó cancelaciones y demoras de vuelos en todo el país

El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo

Marcha al Congreso: Incidentes entre jubilados y la policía

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

Cristina Kirchner, otra vez contra la política económica de Javier Milei: "No le encuentra el agujero al mate"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno intimo a la liga profesional y a la afa a mostrar balances y ejercicios financieros
Conflicto

El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual
Justicia Federal

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón
Jusiticia

Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón

Minera Escondida, operada por BHP, volvió a liderar la producción de cobre en Chile. La compañía es socia de Lundin en el proyecto Vicuña, en Iglesia.
Aportes fiscales

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

La labor parlamentaria del martes. 
Sesión

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas
Emotivo

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas