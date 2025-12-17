La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

La Cámara de Diputados de San Juan dejaría para 2026 la definición sobre la designación del cargo de juez camarista civil, vacante desde agosto tras la salida de María Josefina Nacif. Si bien el tema había sido incluido inicialmente en la agenda política de fin de año, finalmente no será tratado en la última sesión ordinaria del período legislativo.

Este jueves 18 de diciembre se desarrollará la última sesión ordinaria del año, en la que los diputados provinciales abordarán temas clave como el Presupuesto 2026, el Código Tributario y la Ley Impositiva 2026. Sin embargo, la designación del nuevo camarista civil no figura en el orden del día y tampoco existen versiones firmes de que el asunto pueda ser incorporado sobre tablas.

El proceso de selección había avanzado el mes pasado. El 25 de noviembre, el Consejo de la Magistratura definió la terna integrada por Javier Aguiar Pacheco, trabajador de la Fiscalía de Estado; Esteban De la Torre, juez de Familia; y Marianela López, también jueza de Familia. Dos días después, el 27 de noviembre, el pliego tomó estado parlamentario, aunque desde entonces no fue tratado en el recinto.

Según indicaron fuentes legislativas, existió una intención inicial de resolver la designación antes del cierre del año parlamentario. No obstante, la falta de inclusión del punto en el temario oficial confirma que la definición quedará pendiente.

De esta manera, la Cámara de Diputados deberá retomar el tratamiento del pliego recién en 2026, prolongando la vacancia de un cargo clave dentro del fuero civil, que permanece sin titular desde hace más de cuatro meses.