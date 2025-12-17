miércoles 17 de diciembre 2025

Aportes fiscales

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

La minera más grande del mundo produjo casi un millón de toneladas de cobre y duplicó el aporte fiscal de la estatal chilena. El dato no es ajeno a San Juan: BHP es socia de Lundin en el proyecto Vicuña, en Iglesia.

Por Elizabeth Pérez
BHP, la minera más grande del mundo; cerró un penúltimo trimestre contundente en Chile, con niveles de producción y aportes fiscales que volvieron a poner a Minera Escondida en lo más alto del ranking global del cobre. El dato llama la atención en San Juan, donde la compañía avanza como socia estratégica en un proyecto de cobre estratégico; Vicuña.

Según datos publicados por Diario Minero de Chile, Minera Escondida -operada y controlada por BHP- alcanzó una producción total de 990 mil toneladas de cobre entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento interanual del 10%. Con ese volumen, la compañía superó a Codelco, la histórica minera estatal chilena, que reportó 937 mil toneladas en el mismo período.

Jugosos ingresos al fisco

El impacto de este desempeño se reflejó de lleno en las cuentas públicas: la mina desembolso nada menos de US$ 2.569 millones al gobierno chileno por la producción de cobre entre enero y setiembre, en Impuesto a la Renta y el Impuesto Específico a la Minería. La cifra implica un aumento del 49% respecto del año anterior.

En contraste, los aportes directos de la estatal Codelco en el mismo período fueron de US$ 1.240 millones, menos de la mitad de lo generado por la operación de BHP, ampliando la brecha entre la minera privada y la estatal.

El detalle de la producción de Minera Escondida y publicado por el informe incluye 849 mil toneladas de cobre pagable en concentrados y 140 mil toneladas de cátodos. El salto productivo estuvo explicado por una mejor ley del mineral y por un mayor volumen de material procesado en las plantas concentradoras.

Vínculo con San Juan

El fuerte desempeño de BHP en Chile no es un dato aislado para San Juan. La compañía minera es socia de Lundin Mining en el desarrollo del proyecto de cobre Vicuña, ubicado en el departamento Iglesia, una de las apuestas más relevantes de la provincia y el país.

El pasado fin de semana se conoció que Vicuña, proyecto integrado de Josemaria y Filo del Sol; desembolsará al menos 2.000 millones de dólares hasta 2028, y además solicitó su ingreso al RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones) PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo). No hay cifras oficiales, pero suena fuerte un desembolso que rondaría los 15.000 millones de dólares.

Volviendo a la noticia de Chile y BHP, los números que muestra Escondida son una referencia concreta del peso operativo, financiero y fiscal que pueden tener estas mineras de escala en los territorios donde opera. Y también explica por qué su desembarco en proyectos mineros es seguido de cerca por gobiernos, inversores y el sector minero local.

