miércoles 17 de diciembre 2025

Emotivo

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas

Tras permanecer en estado crítico luego de un violento accidente en Calle 5 y Elizondo, el niño que había sido internado en Terapia Intensiva avanza de manera favorable en su recuperación y emocionó a la comunidad al volver a caminar sin muletas, un momento que su madre compartió en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
yutiel gatica san juan video calle 5
video: recrearon el saludo de juego de gemelas en un baile de egresados en san juan y se hicieron virales
Video: recrearon el saludo de Juego de Gemelas en un baile de egresados en San Juan y se hicieron virales
video: buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en chimbas
Video: buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en Chimbas

“Ay, mi corazón explota de emoción. Cuánto esperé este momento, por Dios. Dando tus primeros pasos sin muletas, qué genio que sos. Lloro y me río a la vez de tanta emoción, porque lo logramos juntos, hijo”, escribió Daiana Gatica, acompañando el mensaje con un video que refleja el avance en la recuperación de su hijo, luego de atravesar un cuadro clínico crítico.

El menor había sido atropellado el domingo 12 de octubre, cuando circulaba en bicicleta e intentó esquivar la puerta de un auto que se abrió de manera repentina. En ese momento fue embestido por una camioneta que lo arrastró varios metros. Como consecuencia del impacto, ingresó en estado crítico al Hospital Rawson y permaneció internado en Terapia Intensiva.

Durante su internación, Yutiel fue sometido a una compleja cirugía por una fractura de fémur y una hemorragia interna que obligó a los médicos a extirparle el bazo. Además, sufrió lesiones en el pulmón, el riñón izquierdo, el hígado y distintas extremidades. La familia, mientras tanto, inició una cadena de pedidos de oración y dadores de sangre que encontró una respuesta masiva en la comunidad.

Días atrás, la madre ya había compartido otro mensaje cargado de emoción al confirmar que su hijo salía de Terapia Intensiva y pasaba a una sala común. “Hoy nos despedimos de la terapia donde entraste tan grave, hijo. Donde volviste a nacer, mi amor. Gracias a todos por sus oraciones. Mi hijo es testimonio de que Dios existe”, escribió, acompañando sus palabras con fragmentos de la canción Volver a empezar, de Alejandro Lerner.

En otro posteo, Gatica agradeció especialmente al personal de salud y a quienes asistieron al niño en el lugar del accidente. “Llegó en estado crítico y Dios les dio la bendición de poder salvarlo. La atención fue exitosa. Gracias a las personas que estuvieron con mi hijo en el lugar del accidente, son unos ángeles”, expresó, al tiempo que señaló que aún resta una nueva intervención quirúrgica, aunque se mostró confiada en la evolución.

“La segunda batalla de su vida”, definió la mujer al recordar que, al nacer, su hijo ya había atravesado una internación de diez días en neonatología por complicaciones de salud. “Ya sabe luchar por su vida”, aseguró.

Dejá tu comentario

