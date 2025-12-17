miércoles 17 de diciembre 2025

Lo dicen los astros

Poseídos por el espíritu de Papá Noel: los 3 signos que se consagran como los mejores anfitriones esta Navidad

Mientras algunos sufren con los preparativos, hay ciertos signos que parecen haber nacido con un don natural para organizar la velada perfecta.

Por Mario Godoy
Hay signos que destacan por su cordialidad para ejercer de anfitriones en la Navidad.

La Navidad no es solo una fecha en el calendario; es un despliegue de logística, hospitalidad y calidez. Mientras algunos sufren con los preparativos, hay ciertos signos del zodiaco que parecen haber nacido con un don natural para organizar la velada perfecta.

Desde el menú más exquisito hasta el detalle decorativo que nadie más nota, estos son los tres signos que transforman una cena navideña en una experiencia inolvidable.

1. Cáncer: el corazón del hogar

Para Cáncer, la Navidad es su "Super Bowl" emocional. Regidos por la Luna, estos nativos consideran que recibir a sus seres queridos es la máxima expresión de amor. No se trata de lujo, sino de hogar.

  • Su sello distintivo: La comida casera con recetas heredadas y una atmósfera de absoluta comodidad. En casa de un Cáncer, nunca faltarán las mantas suaves, las velas con olor a canela y un lugar en la mesa para quien lo necesite.

  • El detalle: Tienen la capacidad de hacer que cada invitado se sienta cuidado individualmente, recordando exactamente cuál es el postre favorito de cada uno.

2. Libra: La estética y la armonía perfecta

Si entras a una casa y parece sacada de una revista de decoración, probablemente el anfitrión sea Libra. Regidos por Venus, buscan que la Navidad sea una fiesta para los sentidos.

  • Su sello distintivo: La elegancia equilibrada. Libra cuida la combinación de colores de la mesa, la iluminación tenue y una lista de reproducción musical que fluye sin interrupciones. Son maestros en evitar conflictos, asegurándose de que la conversación sea fluida y agradable entre todos los asistentes.

  • El detalle: La presentación de los regalos y la disposición de los platos son, sencillamente, obras de arte visual.

3. Leo: El anfitrión de gala

Para Leo, una cena de Navidad es la oportunidad perfecta para brillar y hacer que sus invitados se sientan parte de la "realeza". El espíritu de Leo es generoso, vibrante y sumamente entusiasta.

  • Su sello distintivo: El espectáculo. Un anfitrión Leo no escatima en gastos ni en esfuerzos: desde un árbol de Navidad imponente hasta el entretenimiento de la noche. Con ellos, la diversión está garantizada y el aburrimiento está prohibido.

  • El detalle: Su generosidad es legendaria. Es muy probable que los invitados se lleven a casa un obsequio extra o una atención especial que no esperaban.

