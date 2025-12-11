jueves 11 de diciembre 2025

Lo dicen los astros

¡Qué julepe!: los tres signos más asustadizos del zodíaco

Hay tres signos cuya sensibilidad, intensidad o perfeccionismo los coloca en el podio de los más temerosos.

Por Mario Godoy
Hay tres signos que suelen sentir temor ante muchas situaciones de la vida.

El miedo, esa emoción primaria que nos impulsa a la cautela, se manifiesta de diversas maneras en el zodíaco. Mientras unos signos lo enfrentan con coraje, otros lo experimentan como una constante ansiedad o una necesidad obsesiva de control. Según la astrología, hay tres signos cuya sensibilidad, intensidad o perfeccionismo los coloca en el podio de los más temerosos.

A continuación, desglosamos el trío de signos que, por sus características astrales, son más propensos a la precaución, la evasión o el pánico.

1. Piscis: El miedo a la dureza de la realidad

El primer lugar lo ocupa el último signo de Agua, Piscis. Su naturaleza profundamente empática y soñadora lo hace increíblemente sensible al dolor y la crudeza del mundo exterior.

¿De qué tienen miedo?

  • El conflicto abierto: Piscis evita el enfrentamiento a toda costa. El signo simbolizado por dos peces nadando en direcciones opuestas prefiere evadirse antes que entrar en una discusión o una situación tensa.

  • El cinismo y la crítica: Temen que la realidad destruya su mundo interior de fantasía. Son muy susceptibles a la crítica y al juicio, lo que los hace retraerse para proteger su frágil paz.

  • Sentirse perdidos: Al vivir entre dos mundos (el real y el imaginario), temen la confusión espiritual, la falta de rumbo y el ser abrumados por influencias negativas.

Miedo fundamental: A la confrontación con la realidad descarnada.

2. Escorpio: El miedo a la vulnerabilidad y la traición

En el segundo puesto encontramos al intenso Escorpio. Regido por el planeta de la transformación, Plutón, su apariencia estoica esconde una profunda y poderosa intensidad emocional, que se defiende del miedo.

¿De qué tienen miedo?

  • La exposición emocional: Su mayor miedo es que otros descubran sus debilidades. La necesidad de secreto y reserva de Escorpio es una armadura contra el daño emocional. Temen la vulnerabilidad y el ser leídos por otros.

  • La pérdida de control: Como un signo que busca dominar sus emociones y su entorno, cualquier situación caótica o incontrolable (incluyendo la propia muerte, de la que su planeta es regente) les genera un terror visceral.

  • La traición: Exigen lealtad absoluta. El engaño de un ser querido es su peor pesadilla, ya que destruye la confianza, su base de seguridad.

Miedo fundamental: A ser traicionado, expuesto y perder el control.

3. Virgo: El miedo al desorden y al fracaso

Completando el trío, Virgo, un signo de Tierra, aborda el miedo desde una perspectiva práctica y cerebral. Su ansiedad nace de la necesidad de orden y perfección.

¿De qué tienen miedo?

  • La imperfección y el error: Virgo siente pánico a no ser lo suficientemente bueno o a cometer fallos en su trabajo o planificación. El error es visto como un fracaso personal.

  • El caos y la enfermedad: El desorden físico o mental genera una profunda ansiedad. Como el signo más preocupado por la salud y la higiene, temen las enfermedades que escapan a su control o los sistemas que fallan sin lógica.

  • La ineficiencia: La idea de ser inútiles o de que su esfuerzo sea en vano es una fuente de gran estrés. Necesitan sentirse competentes y necesarios.

Miedo fundamental: Al desorden, la imperfección y la falta de control sobre los detalles de la vida.

