miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Los 3 signos que es mejor pensar dos veces antes de invitar a tu fiesta

Si bien todos los signos tienen sus encantos, hay ciertas combinaciones que pueden generar fricciones o situaciones incómodas

Por Mario Godoy
Hay que pensar bien los signos que se invitan a una fiesta para no estar expuesto a un mal momento.

Hay que pensar bien los signos que se invitan a una fiesta para no estar expuesto a un mal momento.

¿Estás planeando la fiesta perfecta y querés asegurarte de que la vibra sea inmejorable? Si bien todos los signos tienen sus encantos, la astrología también nos advierte que hay ciertas combinaciones o personalidades que pueden generar fricciones o situaciones incómodas en un entorno festivo.

Lee además
Hay signos que encaran la recta final del año con las energías por las nubes.
Lo dicen los astros

Remanijas de fin de año: los 3 signos que arriban a las Fiestas con las pilas recargadas
Algunos signos sufren más las desilusiones.
Lo dicen los astros

Corazón con agujeritos: los tres signos que peor llevan las desilusiones

Aquí desglosamos los tres signos que, por sus características inherentes, a menudo resultan ser los invitados más "desafiantes" en cualquier reunión social, y por qué podrías considerar dejarlos fuera de tu lista de invitados (o, al menos, preparar un plan de contingencia).

1. Capricornio: El aguafiestas organizado

El ambicioso y trabajador Capricornio, regido por Saturno, es conocido por su seriedad y sentido del deber. Si bien son excelentes planificadores y personas en las que se puede confiar, en una fiesta, estas mismas cualidades pueden convertirse en un problema.

¿Por qué reconsiderar su invitación?

  • El controlador de horarios: Es el invitado que mirará el reloj y recordará a todos que es hora de irse "porque mañana hay que trabajar".

  • La crítica silenciosa: Puede que no lo digan en voz alta, pero su juicio implícito sobre la calidad de la música, la comida o la decoración puede enfriar el ambiente. Rara vez se "sueltan" y su energía de responsabilidad constante puede sentirse como un ancla en una noche de desenfreno.

  • Falta de espontaneidad: Si la fiesta toma un giro inesperado y divertido, Capricornio será el que insista en seguir el plan original o el que se queje de la falta de estructura.

Consejo del anfitrión: Si lo invitas, asígnale una tarea (como ser el DJ o el encargado de las bebidas); su sentido de la responsabilidad lo mantendrá ocupado y menos propenso a juzgar.

2. Escorpio: El detective emocional y dramático

Escorpio, regido por Plutón (el planeta de la transformación y el poder), es conocido por su intensidad emocional, misterio y naturaleza profundamente observadora. Una fiesta debería ser diversión ligera, pero para Escorpio, a menudo se convierte en una oportunidad para la introspección profunda o el drama.

¿Por qué reconsiderar su invitación?

  • El generador de tensión: Su intensidad puede ser sofocante. En lugar de disfrutar de la conversación trivial, Escorpio puede buscar temas profundos, secretos oscuros o iniciar discusiones emocionales que nadie quería tener en ese momento.

  • La obsesión y los celos: Si hay una pareja de ex o un rival en la fiesta, la energía de Escorpio puede volverse posesiva o celosa, creando un foco de tensión innecesario.

  • El observador silencioso (y Crítico): Pueden pasar toda la noche en un rincón, observando a todos con una mirada que te hace sentir que conocen todos tus secretos. Si beben demasiado, esta energía se transforma en un drama explosivo o una confesión intensa que nadie estaba preparado para escuchar.

Consejo del anfitrión: Mantenlo bien socializado y lejos de cualquier conflicto potencial. Necesitan sentirse comprometidos, no aburridos o ignorados.

3. Géminis: el chismoso incontrolable

Géminis, el signo de los Gemelos regido por Mercurio (el planeta de la comunicación), es, por naturaleza, dual, sociable y excepcionalmente comunicativo. Son el alma de la fiesta... hasta que no lo son. Su necesidad constante de información y comunicación puede salirse de control.

¿Por qué reconsiderar su invitación?

  • El agente de la confusión: Su dualidad puede hacerlo pasar de la persona más divertida a la más quejumbrosa en cuestión de minutos. El problema principal, sin embargo, es su tendencia a difundir información sin filtro.

  • El chismoso exagerado: Géminis se aburre fácilmente y su forma de entretenerse es recopilar y retransmitir chismes. Un comentario inocente que escuchó puede convertirse en un rumor escandaloso para el final de la noche, sembrando la discordia entre los invitados.

  • La sobrecarga de comunicación: Pueden monopolizar las conversaciones, saltar de un tema a otro sin terminar una idea, o hablar demasiado fuerte, agotando la paciencia de los demás invitados.

Consejo del anfitrión: Asegúrate de que haya muchos invitados nuevos y personas con las que puedan tener conversaciones estimulantes. La variedad es la clave para mantener a Géminis entretenido de forma positiva.

Temas
Seguí leyendo

¡Facilones de la vida!: los tres signos que nunca saben decir que no

¡Que decida otro!: los tres signos que prefieren esquivar responsabilidades

Arrastrándose no, lo siguiente: los tres signos que llegan a fin de año con las energías justas

Mirá que curiosos: estos tres signos son más propensos a suscribirse a OnlyFans

Según tu signo, ¿qué departamento de San Juan serías?

Según tu signo, ¿qué dibujito animado serías?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Te Puede Interesar

Vecinos de Rivadavia y Zonda están en alarma por las crecidas del Río Blanco bajo el Puente Blanco. Denuncian que el Departamento de Hidráulica no realiza la limpieza necesaria.
Reclamo

Alarma entre vecinos por las crecidas en el famoso puente que une Rivadavia con Zonda: "Si no limpian, va a ocurrir una tragedia"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum
Grave denuncia

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

El Pachón, en Calingasta, es el caso más crítico: la presencia de un glaciar de roca impide incluso presentar el Informe de Impacto Ambiental mientras no se aclare la Ley de Glaciares. (foto: Linkedlin El Pachón)
La minería local, expectante

Ley de Glaciares: los cuatro proyectos de cobre sanjuaninos que podrían limitar su crecimiento si no se aclara la norma

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían