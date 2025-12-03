¡Que decida otro!: los tres signos que prefieren esquivar responsabilidades

En el teatro de la vida, hay actores principales que toman el timón con valentía, y luego están aquellos que prefieren quedarse entre bambalinas, esperando que la trama se resuelva sola. La astrología nos revela cuáles son esos tres signos que, cuando llega el momento de la verdad, se ponen nerviosos y le huyen al coraje necesario para elegir y actuar.

Si eres uno de ellos, tranquilo: ¡no es cobardía, es indecisión de alto nivel !

1. Libra: El eterno juez que nunca emite veredicto

Libra (La Balanza) es el campeón indiscutible de la duda existencial. Su problema no es no saber qué quiere, sino quererlo todo o, peor aún, querer la opción perfecta.

El problema es el equilibrio: Su mente es una balanza que trabaja 24/7 sopesando pros y contras. Eligen la opción A y ya están pensando en cómo afectaría a la opción B, C y hasta Z.

La frase secreta: "Un momento, déjame pensarlo una vez más, no quiero ser injusto con ninguna de las posibilidades."

El escape: La forma más fácil de no equivocarse es no elegir. Prefieren quedarse en la neutralidad hasta que la decisión se toma sola... o alguien más la toma por ellos.

2. Cáncer: El cangrejo que retrocede ante cualquier amenaza

Cáncer (El Cangrejo) es el signo más sensible y protector de su clan. Su falta de audacia para tomar decisiones importantes nace de un profundo miedo a que la vida cambie y los saque de su caparazón seguro y familiar.

El problema es el miedo a lo nuevo: Cualquier decisión que implique un gran cambio (un nuevo trabajo, una mudanza, terminar una relación) es vista como un riesgo emocional catastrófico .

La frase secreta: "Pero... ¿qué pasará si esto me aleja de mi familia/mi casa/mi confort?"

El escape: Se aferran al pasado y a la seguridad de lo conocido. Si tienen que elegir, su intuición se congela por el miedo a lo que podrían perder, y eligen la opción que les resulte más familiar, aunque no sea la mejor.

3. Piscis: El soñador que no quiere despertar a la realidad

Piscis (Los Peces) vive gran parte de su vida en un hermoso y neblinoso mundo de sueños y fantasía. Las decisiones de la vida real son ruidosas, feas y obligan a enfrentarse a la responsabilidad, algo que quieren evitar a toda costa.