viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Cuestión de tacto: conocé a los tres signos que tienen manos de oro

Estos signos tienen una conexión innata con el mundo físico, traduciendo ideas en objetos, reparaciones o creaciones artísticas con una precisión envidiable.

Por Mario Godoy
Hay signos con manos creativas que generan distintas alegrías.

Hay signos con manos creativas que generan distintas alegrías.

En el vasto universo de la astrología, cada signo posee talentos y predisposiciones únicas. Mientras algunos destacan por su intelecto o su carisma social, otros signos brillan por una habilidad más tangible y práctica: la destreza manual. Estos individuos tienen una conexión innata con el mundo físico, traduciendo ideas complejas en objetos, reparaciones o creaciones artísticas con una precisión envidiable.

Lee además
Hay tres signos que suelen sentir temor ante muchas situaciones de la vida.
Lo dicen los astros

¡Qué julepe!: los tres signos más asustadizos del zodíaco
Hay que pensar bien los signos que se invitan a una fiesta para no estar expuesto a un mal momento.
Lo dicen los astros

Los 3 signos que es mejor pensar dos veces antes de invitar a tu fiesta

Hemos desglosado los tres signos del zodiaco que, según los astros, nacieron con un don especial en sus manos, ya sea para el arte, la mecánica o la artesanía.

1. Virgo: El meticuloso artesano de la perfección

Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y la habilidad, Virgo no solo es conocido por su mente analítica, sino también por una meticulosidad que se extiende a sus manos. Su don no radica necesariamente en la fuerza, sino en la precisión, el detalle y la paciencia.

  • Talento clave: La micro-habilidad y el enfoque en el detalle.

  • Se destacan En: Trabajos de reparación complejos, ensamblaje de piezas pequeñas, restauración, costura de alta precisión, y cualquier tarea que requiera un ojo clínico para la simetría y la perfección. Un Virgo puede ser un excelente relojero, sastre, o cirujano.

  • La clave: Su motor es el servicio y la utilidad. Sus creaciones u obras no solo son bellas, sino perfectamente funcionales y diseñadas para durar.

2. Tauro: El escultor sensual de la materia

Gobernado por Venus, el planeta de la belleza y los sentidos, Tauro tiene una relación profunda y sensual con la materia y la tierra. Este signo de tierra siente una necesidad primordial de tocar, moldear y embellecer lo que es tangible.

  • Talento clave: La fuerza controlada y la conexión con materiales naturales.

  • Se destacan En: Escultura, cerámica, jardinería, carpintería, y la cocina de alta calidad. Sus manos son fuertes y firmes, capaces de manejar herramientas pesadas o amasar masas con un toque experto.

  • La clave: La paciencia y la perseverancia. Un Tauro tomará el tiempo necesario para pulir y refinar su trabajo hasta que cumpla con su estándar de belleza y solidez. Sus manos tienen el toque para crear objetos de valor duradero.

3. Capricornio: El maestro constructor y planificador

El ambicioso Capricornio, regido por Saturno, el planeta de la estructura y la disciplina, está orientado hacia la construcción y el logro de objetivos tangibles. Su habilidad manual es una extensión directa de su mente estratégica y su deseo de construir legados.

  • Talento clave: La disciplina técnica y la planificación estructural.

  • Se sestacan En: Arquitectura, ingeniería, construcción de estructuras grandes (albañilería), y artesanía tradicional y robusta. Sus manos son la herramienta para materializar planes a largo plazo.

  • La clave: La solidez y la resistencia. Un Capricornio es el que construye la casa, no solo la decora. Sus trabajos son sinónimo de durabilidad, técnica impecable y respeto por los métodos probados. No hacen el trabajo más rápido, sino el más correcto y firme.

Temas
Seguí leyendo

Remanijas de fin de año: los 3 signos que arriban a las Fiestas con las pilas recargadas

Corazón con agujeritos: los tres signos que peor llevan las desilusiones

¡Facilones de la vida!: los tres signos que nunca saben decir que no

¡Que decida otro!: los tres signos que prefieren esquivar responsabilidades

Arrastrándose no, lo siguiente: los tres signos que llegan a fin de año con las energías justas

Según tu signo, ¿qué departamento de San Juan serías?

Según tu signo, ¿qué dibujito animado serías?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Federico Sturzenegger, la mano más dura de la reforma laboral
Debate

Reforma Laboral: Cómo funcionará el fondo de despidos que reemplazaría a las indemnizaciones

Te Puede Interesar

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40
Pocito

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan
Taxis y remises se unificarán en San Juan.
Taxis, remises, apps y micros

San Juan y 120 días clave para la modernización del transporte: todos los cambios que se vienen

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar
Tiempo en Chile

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar

Arranca la Fiesta Nacional de Santa Lucía, quiénes son las candidatas y todos los detales de la celebración.
Este finde

Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento