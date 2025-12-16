martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Astrología

¡Rarísimos! Cuáles son los tres signos que odian irse de vacaciones

Según la astrología, no todos disfrutan de viajar y cambiar de rutina. Estos tres signos del zodíaco prefieren quedarse en casa antes que hacer las valijas, incluso en pleno período de vacaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
horoscopo odiar vacaciones

Para muchas personas, las vacaciones son sinónimo de descanso, playa y desconexión. Sin embargo, según la astrología, no todos los signos del zodíaco disfrutan de romper la rutina, hacer valijas o cambiar sus hábitos diarios. De hecho, hay tres signos que prefieren quedarse en casa antes que salir de viaje, incluso en pleno verano.

Lee además
Hay signos que cuentan con dones naturales para atraer a seguidores en Instagram.
Lo dicen los astros

¡Estrellas digitales!: estos tres signos son los dueños del brillo en Instagram
Hay signos que tienen las energías por los suelos.
Lo dicen los astros

Piltrafas andantes: estos tres signos necesitan unas vacaciones urgente

A continuación, cuáles son los signos que menos disfrutan de irse de vacaciones y por qué.

Capricornio

Encabeza la lista de los signos que odian las vacaciones. Regidos por Saturno, los capricornianos son estructurados, responsables y muy apegados al trabajo. Para ellos, tomarse días libres suele generar más estrés que placer, ya que sienten que pierden el control de sus obligaciones. Prefieren descansar en casa o seguir con su rutina antes que improvisar un viaje.

Virgo

Tampoco es fan de las vacaciones. La falta de orden, los imprevistos y los cambios constantes pueden resultarles insoportables. Este signo necesita planificación extrema y comodidad, por lo que viajar implica salir de su zona de control. Si no está todo perfectamente organizado, el descanso se transforma rápidamente en preocupación.

Escorpio

Aunque no lo parezca, también figura entre los signos que menos disfrutan de viajar. Su mundo emocional es intenso y profundo, y no siempre logran relajarse en entornos desconocidos. Prefieren espacios íntimos y seguros, por lo que muchas veces optan por quedarse en su lugar habitual antes que compartir destinos turísticos llenos de gente.

Si sos de alguno de estos signos y no te entusiasma la idea de viajar, no estás solo. Según la astrología, no todos descansan de la misma manera, y para algunos, quedarse en casa puede ser el mejor plan de vacaciones.

Temas
Seguí leyendo

Cuestión de tacto: conocé a los tres signos que tienen manos de oro

¡Qué julepe!: los tres signos más asustadizos del zodíaco

Los 3 signos que es mejor pensar dos veces antes de invitar a tu fiesta

Remanijas de fin de año: los 3 signos que arriban a las Fiestas con las pilas recargadas

Según tu signo, ¿a dónde deberías ir a pasar las vacaciones de verano?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Hay signos que cuentan con dones naturales para atraer a seguidores en Instagram.
Lo dicen los astros

¡Estrellas digitales!: estos tres signos son los dueños del brillo en Instagram

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: No puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local
Bomba

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

Un menor intentó robar una moto de agua de un taller mecánico y encarnó una fuga de película
Revuelo en Rawson

Un menor intentó robar una moto de agua de un taller mecánico y encarnó una fuga de película