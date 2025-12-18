jueves 18 de diciembre 2025

Atención viajeros: el Paso Cristo Redentor reduce su horario por las fiestas, ¿qué pasa con Agua Negra?

Si tenés pensado viajar a Chile para las fiestas, deberás tener en cuenta cómo funcionará cada uno de los pasos fronterizos. En la nota, todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la temporada de verano, el Paso Internacional Cristo Redentor, mediante el cual se cruza a Chile por Mendoza, se encuentra habilitado las 24 horas. No obstante, durante las fiestas de fin de año se reducirá la atención en una franja horaria.

solo en jachal te olvidas la bici...: el video que llena de orgullo al departamento del norte sanjuanino
"Solo en Jáchal te olvidas la bici...": el video que llena de orgullo al departamento del Norte sanjuanino
Utilizar ventiladores en lugar del aire acondicionado es un buen recurso para gastar menos electricidad, recordó Naturgy.
Los consejos de Naturgy para que la boleta de la luz de los sanjuaninos llegue menos cara

Según informaron, a partir de las 20 horas de los días 24 y 31 de diciembre, se reducirá la atención en los complejos aduaneros ubicados en la frontera internacional. Según el comunicado oficial, “se retomará la normalidad, a partir de las 10 horas del 25 y 1 de enero respectivamente”.

image

Sin embargo, desde San Juan llevaron tranquilidad a los viajeros. Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que el Paso Internacional Agua Negra continuará funcionando con normalidad, manteniendo su horario habitual de 7 a 17 horas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Lee más: La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Cabe recordar que, a diferencia del cruce sanjuanino, el Paso Cristo Redentor en verano suele permanecer habilitado las 24 horas, por lo que la reducción horaria anunciada para las fiestas representa un cambio significativo para quienes utilizan esa vía. En el caso de Agua Negra, el horario establecido se mantiene sin modificaciones y responde a las características propias del corredor y a las condiciones de seguridad en alta montaña.

Si estás por viajar a Chile, hacé click en la siguiente nota y conocé el paso a paso para cruzar a Chile sin demoras.

