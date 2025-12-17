miércoles 17 de diciembre 2025

Calingasta celebra a sus deportistas y elegirá al Deportista del Año

Este jueves se realizará la primera edición de La Noche del Deporte en Barreal, donde se reconocerá a deportistas locales y se elegirá al Deportista del Año mediante el voto de la comunidad a través de las redes sociales del municipio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-17 at 7.00.41 PM

La Municipalidad de Calingasta realizará este jueves la primera edición de La Noche del Deporte, un evento destinado a reconocer el esfuerzo, la pasión y los logros de los deportistas del departamento durante 2025. En ese marco, se elegirá al Deportista del Año, distinción que será definida por el voto de los vecinos a través del Instagram oficial del municipio.

La ceremonia se desarrollará desde las 20 horas en el Polideportivo José González, en la localidad de Barreal, con entrada libre y gratuita. Durante la noche se entregarán reconocimientos a deportistas locales de distintas disciplinas y se develará el nombre del ganador de la Vicha de Oro, premio que homenajea a José González, conocido popularmente como “Vicha”.

Son nueve los ternados al máximo galardón, quienes compartieron sus principales logros deportivos del año.

Los deportistas ternados

Juan Carlos Carnich (39) – Running

“Este 2025 fui a correr en febrero el Chivas Trail en Las Leñas, donde obtuve el tercer puesto en la general. Además, participé del Desafío Punta Negra y terminé quinto en la general”.

image

Pía Montigel (15) – Taekwondo

“Mi mayor logro fue haber ganado los Juegos Evita 2024. Este año también tuve el honor de ser convocada a la Selección Argentina y de subir al podio en los Binacionales”.

image

Tobías Verdenelli (16) – Hockey sobre césped

“Este año participé de un entrenamiento con la Selección Argentina. Además, salimos campeones y logramos el ascenso a San Juan con el Barreal Hockey Club”.

image

Jeremías Gil Pereyra (18) – Enduro

“Durante este año participé del Campeonato Provincial de Enduro y logré quedarme con el subcampeonato provincial”.

image

Camila Villarroel (23) – Fútbol

“El deporte en el que más me destaco es el fútbol. Actualmente juego en el Club Sportivo Caupolicán, con el que tuve la posibilidad de salir bicampeona”.

image

Denis Sarmiento (29) – Fútbol

“Actualmente juego en el Club Atlético La Capilla, donde en este 2025 logramos ser campeones de la Copa San Juan Gobierno, la Copa Cordillerana y la Copa Departamental”.

image

Maia Silva (19) – Vóley

“Actualmente juego en UPCN y este mes logramos salir campeonas del Torneo San Juan Clausura”.

image

Mauro Domínguez (25) – Ciclismo de ruta

“Me he destacado tanto en la provincia como fuera de ella, compitiendo con el equipo Gremios por el Deporte”.

image

Nahuel Senatore (18) – Motocross

“Estuve participando del Campeonato Cuyano y pude consagrarme campeón”.

image
