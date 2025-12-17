miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Navidad con espíritu deportivo

Corren bajo las estrellas para regalar sonrisas en Navidad

La maratón nocturna “Cielo Nocturno” convoca a más de mil corredores en Rivadavia con el objetivo de transformar cada paso en un juguete para los niños internados en el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La previa navideña vuelve a mostrar el costado más solidario de San Juan. Esta vez, la ayuda llega corriendo. Más de mil sanjuaninos ya confirmaron su participación en la maratón solidaria Cielo Nocturno, una propuesta que une deporte, comunidad y compromiso social con un fin concreto: llevar alegría a los niños que pasarán las Fiestas internados en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Lee además
fundacion sanatorio argentino cerro el 2025 con un balance positivo y fuerte impacto social
Fin de año

Fundación Sanatorio Argentino cerró el 2025 con un balance positivo y fuerte impacto social
calingasta celebra a sus deportistas y elegira al deportista del ano
Primera edición

Calingasta celebra a sus deportistas y elegirá al Deportista del Año

La iniciativa nació de la mano de una empresa local del rubro de la construcción y rápidamente prendió entre los amantes del running. “La idea fue simple: correr, compartir y ayudar”, explicó su organizador, Miguel Giménez, quien destacó que la inscripción no tiene costo económico, sino un requisito clave: la donación de un juguete nuevo.

image

La competencia se desarrollará este sábado desde las 20.30 en El Pinar, departamento Rivadavia, con circuitos de 5 y 12 kilómetros y categorías pensadas para distintas edades. La acreditación se realiza durante la semana en un local ubicado sobre Lateral de Circunvalación Este, donde los participantes deben presentar el formulario correspondiente, apto médico y deslinde de responsabilidad.

Desde la organización adelantaron que ya se superó el millar de inscriptos y que esperan alcanzar los 1.500 corredores. Además, la Municipalidad de Rivadavia acompañará el evento con puestos de hidratación y asistencia médica para garantizar el normal desarrollo de la prueba.

“El verdadero triunfo no está en cruzar la meta, sino en saber que un chico va a recibir un regalo y una sonrisa en Navidad”, resumió Giménez. Medios locales y empresas también se sumaron a la movida solidaria, reforzando una consigna que ya se volvió tradición: en San Juan, la solidaridad también se corre.

Temas
Seguí leyendo

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas

Video: recrearon el saludo de Juego de Gemelas en un baile de egresados en San Juan y se hicieron virales

Video: buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en Chimbas

Tras la polémica, dieron los resultados del recuperatorio en Enfermería de la UNSJ

El hombre que sabía demasiado

Con qué horarios y frecuencias circularán los colectivos de la Red Tulum durante las Fiestas

Cómo despedir el año con senderismo y observación del cielo muy cerca de la ciudad

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cambio historico en el colegio la inmaculada: las hermanas esclavas del corazon de jesus se van de san juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual
Justicia Federal

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón
Jusiticia

Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón

Minera Escondida, operada por BHP, volvió a liderar la producción de cobre en Chile. La compañía es socia de Lundin en el proyecto Vicuña, en Iglesia.
Aportes fiscales

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

La labor parlamentaria del martes. 
Sesión

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas
Emotivo

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas