Corren bajo las estrellas para regalar sonrisas en Navidad

La previa navideña vuelve a mostrar el costado más solidario de San Juan. Esta vez, la ayuda llega corriendo. Más de mil sanjuaninos ya confirmaron su participación en la maratón solidaria Cielo Nocturno , una propuesta que une deporte, comunidad y compromiso social con un fin concreto: llevar alegría a los niños que pasarán las Fiestas internados en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

La iniciativa nació de la mano de una empresa local del rubro de la construcción y rápidamente prendió entre los amantes del running. “La idea fue simple: correr, compartir y ayudar”, explicó su organizador, Miguel Giménez , quien destacó que la inscripción no tiene costo económico, sino un requisito clave: la donación de un juguete nuevo.

La competencia se desarrollará este sábado desde las 20.30 en El Pinar, departamento Rivadavia, con circuitos de 5 y 12 kilómetros y categorías pensadas para distintas edades. La acreditación se realiza durante la semana en un local ubicado sobre Lateral de Circunvalación Este, donde los participantes deben presentar el formulario correspondiente, apto médico y deslinde de responsabilidad.

Desde la organización adelantaron que ya se superó el millar de inscriptos y que esperan alcanzar los 1.500 corredores. Además, la Municipalidad de Rivadavia acompañará el evento con puestos de hidratación y asistencia médica para garantizar el normal desarrollo de la prueba.

“El verdadero triunfo no está en cruzar la meta, sino en saber que un chico va a recibir un regalo y una sonrisa en Navidad”, resumió Giménez. Medios locales y empresas también se sumaron a la movida solidaria, reforzando una consigna que ya se volvió tradición: en San Juan, la solidaridad también se corre.