miércoles 17 de diciembre 2025

Fin de año

Fundación Sanatorio Argentino cerró el 2025 con un balance positivo y fuerte impacto social

Con más de 15 mil personas alcanzadas, 40 campañas de salud y una red de alianzas en crecimiento, la institución repasó los logros de un año marcado por el compromiso, la prevención y la vocación de servicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
SANATORIO ARGENTINO

Fundación Sanatorio Argentino realizó su evento de cierre de fin de año 2025, un encuentro pensado para compartir resultados, agradecer el trabajo colectivo y poner en valor todo lo construido a lo largo de un período atravesado por el compromiso social y el trabajo sostenido en la comunidad sanjuanina.

Durante la jornada se presentaron los principales números del año, que reflejan el alcance real de las acciones impulsadas por la Fundación. En 2025, más de 15.000 personas participaron de 40 campañas de salud orientadas a la prevención, la concientización y el acceso a información clave para el cuidado de la salud. En paralelo, se firmaron 20 convenios con instituciones públicas y privadas, fortaleciendo alianzas estratégicas que permiten ampliar y sostener cada iniciativa.

En el área asistencial, se destacó la atención de más de 2.000 pacientes a lo largo del año, un dato que evidencia el acompañamiento permanente y el compromiso con el bienestar de la población. Los detalles completos de estos resultados se encuentran disponibles en la Memoria 2025 de la Fundación.

El encuentro también dio lugar a testimonios que reflejan el espíritu de la institución. Josefina Márquez, residente de cuarto año, compartió su experiencia y agradeció la posibilidad de formar parte de las acciones impulsadas: “Agradecer a la Fundación por permitirnos ser parte, nos ayuda a crecer tanto personal como profesionalmente. Estamos todas comprometidas con la misión de la Fundación”.

Por su parte, una voluntaria que acompaña a la institución desde hace 12 años resaltó el crecimiento sostenido del Sanatorio Argentino y expresó su reconocimiento: “Tengo mil felicitaciones. Quiero felicitar el crecimiento del Sanatorio, que se supera año a año”.

Durante el acto brindaron unas palabras Dolores Sánchez, responsable de la Fundación Sanatorio Argentino; Carolina Balaguer, responsable de Recursos Humanos del Sanatorio Argentino; Sergio Manzano, asesor del Sanatorio Argentino; y el Dr. Carlos Alberto Buteler, presidente de la Fundación. Todos coincidieron en subrayar la importancia del trabajo en equipo, el valor de las alianzas y la necesidad de seguir fortaleciendo el impacto social de la institución.

El cierre de fin de año fue, además de un balance, un momento de agradecimiento a profesionales, residentes, voluntarios, instituciones aliadas y a la comunidad que acompaña y confía. También se recordó la Caminata contra el Cáncer de Mama 2025 como una de las acciones más significativas del año y, con la mirada puesta en el futuro, la Fundación Sanatorio Argentino renovó su compromiso de seguir trabajando por la salud y el bienestar de los sanjuaninos.

