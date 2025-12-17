Video: recrearon el saludo de Juego de Gemelas en un baile de egresados en San Juan y se hicieron virales

Un momento del baile de egresados de la Escuela Normal Superior Sarmiento se volvió furor en redes sociales luego de que dos alumnas recrearan una icónica escena de la película Juego de Gemelas . El video fue compartido en TikTok y rápidamente acumuló miles de reacciones.

Las protagonistas son Delfina Moreno, usuaria de TikTok @delfiimoreno_, y su compañera @rojuncoo_, quienes registraron su ingreso al evento con una coreografía que imitó el saludo y baile de Halle Parker y Annie James, los personajes interpretados por Lindsay Lohan en el recordado film. Las imágenes muestran cómo ambas ingresan sincronizadas, repitiendo los movimientos que marcaron a toda una generación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001401368922198526&partner=&hide_thread=false Recrearon el saludo de Juego de Gemelas en un baile de egresados en San Juan y se hicieron virales



Video gentileza: TikTok delfiimoreno__ pic.twitter.com/U525n9WqQu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 17, 2025

La publicación superó los 57 mil “me gusta” y recibió decenas de comentarios elogiosos. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como “perfección es una palabra y ustedes son la definición” y “Annie y Hallie están orgullosas”.

El video no solo despertó nostalgia, sino que también se convirtió en uno de los contenidos más comentados del fin de semana en San Juan.