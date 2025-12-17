miércoles 17 de diciembre 2025

En las redes

Video: buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en Chimbas

En las últimas horas se viralizaron imágenes y videos de 17 gatitos abandonados en Chimbas, por los que se lanzó un pedido urgente de tránsito o adopción responsable, ya que una sola persona no puede hacerse cargo de todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales videos y fotos que muestran a 17 gatitos abandonados en Chimbas, en una situación que generó preocupación y un fuerte pedido de ayuda solidaria.

Según se informó, los animales quedaron al cuidado de una sola persona, quien no puede hacerse cargo de todos debido a la cantidad y a los gastos que implica su manutención. Por ese motivo, se lanzó un llamado urgente para conseguir tránsito o adopción responsable, con el objetivo de garantizarles un hogar seguro y condiciones dignas.

Desde el entorno que difundió el caso remarcaron la importancia de la adopción consciente y apelaron a la colaboración de la comunidad para evitar que los gatitos queden expuestos a riesgos en la vía pública.

Contacto para ayudar o adoptar: 2644174725 Contacto para ayudar o adoptar: 2644174725

Quienes puedan ofrecer tránsito, adopción o difusión del caso, pueden comunicarse directamente al número indicado. Cada gesto puede marcar la diferencia para estos animales.

