Video: buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en Chimbas

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales videos y fotos que muestran a 17 gatitos abandonados en Chimbas , en una situación que generó preocupación y un fuerte pedido de ayuda solidaria.

Según se informó, los animales quedaron al cuidado de una sola persona, quien no puede hacerse cargo de todos debido a la cantidad y a los gastos que implica su manutención. Por ese motivo, se lanzó un llamado urgente para conseguir tránsito o adopción responsable, con el objetivo de garantizarles un hogar seguro y condiciones dignas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001364383008686211&partner=&hide_thread=false Buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en Chimbas pic.twitter.com/59P3fPyOfP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 17, 2025

Desde el entorno que difundió el caso remarcaron la importancia de la adopción consciente y apelaron a la colaboración de la comunidad para evitar que los gatitos queden expuestos a riesgos en la vía pública.

Contacto para ayudar o adoptar: 2644174725

Quienes puedan ofrecer tránsito, adopción o difusión del caso, pueden comunicarse directamente al número indicado. Cada gesto puede marcar la diferencia para estos animales.