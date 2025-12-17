Video: buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en Chimbas

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales videos y fotos que muestran a 17 gatitos abandonados en Chimbas, en una situación que generó preocupación y un fuerte pedido de ayuda solidaria.
En las últimas horas se viralizaron imágenes y videos de 17 gatitos abandonados en Chimbas, por los que se lanzó un pedido urgente de tránsito o adopción responsable, ya que una sola persona no puede hacerse cargo de todos.
Según se informó, los animales quedaron al cuidado de una sola persona, quien no puede hacerse cargo de todos debido a la cantidad y a los gastos que implica su manutención. Por ese motivo, se lanzó un llamado urgente para conseguir tránsito o adopción responsable, con el objetivo de garantizarles un hogar seguro y condiciones dignas.
Desde el entorno que difundió el caso remarcaron la importancia de la adopción consciente y apelaron a la colaboración de la comunidad para evitar que los gatitos queden expuestos a riesgos en la vía pública.
Quienes puedan ofrecer tránsito, adopción o difusión del caso, pueden comunicarse directamente al número indicado. Cada gesto puede marcar la diferencia para estos animales.