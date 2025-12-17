miércoles 17 de diciembre 2025

Congreso

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo

Mientras afuera del Congreso se suceden incidentes entre jubilados y la policía, la Cámara baja debate el Presupuesto 2026, que obtuvo dictamen de mayoría ayer. Seguí la transmisión en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley de Presupuesto 2026 minutos antes del límite. La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, y legisladores que responden a distintos gobernadores aliados de la Casa Rosada para conseguir el quorum.

Estiman que la sesión se extenderá por al menos 15 horas. El Gobierno busca conseguir la primer ley de presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei.

Al inicio de la sesión, la oposición reclamó que el tratamiento en particular del proyecto de Presupuesto 2026 se vote de forma nominal, artículo por artículo. El oficialismo había propuesto en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, que el tratamiento sea por Títulos (que abarcan varios artículos).

Votar por Títulos nos impediría expresarnos de forma nítida. ¿Queremos que el tratamiento sea a los empujones?”, planteó Pablo Juliano, de Provincias Unidas. Y a modo de ejemplo señaló que el polémico artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, quedaría mezclado con otros artículos relacionados con subsidios al gas o la actualización de las prestaciones por discapacidad.

Están buscando cómo darle blindaje al artículo 75 que deroga dos leyes que fueron aprobadas por este Congreso”, dijo Cecilia Moreau.

La votación de la moción presentada por el jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, terminó siendo aprobado por 130 votos afirmativos contra 112 en contra, por lo que el tratamiento del texto será por capítulos. Los libertarios contaron con el apoyo de los tres peronistas de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil; los tres tucumanos de Independencia (gobernador Osvaldo Jaldo); los siete diputados de Innovación Federal, que agrupa salteño y misioneros; el diputado de La Neuquinidad, cercano al gobernador “Rolo” Figueroa; el diputado de Santa Cruz que responde al gobernador Claudio Vidal; los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo; el PRO y la UCR.

Las críticas del peronismo al Presupuesto "de ajuste"

Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi fueron los diputados de Unión por la Patria que respondieron en fila los argumentos del oficialismo libertario en el comienzo de la discusión de la ley de presupuesto. El bloque opositor presentó un dictamen propio.

Strada apuntó directamente a las leyes que el oficialismo busca derogar. “Metieron la derogación la ley de financiamiento universitario y de discapacidad porque no cuentan con financiamiento”, introdujo. Luego enumeró leyes aprobadas que, según señaló, tampoco lo tienen. “Ley de impuestos a los grandes ingresos, el RIGI, Retenciones cero, Regularización activa de baja de impuestos, Ganancias a Sociedades, el nuevo Fondo de asistencia de obra para financiar despidos (de la Reforma Laboral)”, señaló la legisladora para invalidar el argumento oficialista. Y cerró: “La universidad pública se defiende, también el Garrahan, también Discapacidad”

Luego, Tolosa Paz afirmó que “sobran argumentos para decirle no al presupuesto de Javier Milei”. “Por eso tenemos dictámen propio, porque este presupuesto refleja más ajuste, caída de consumo y destrucción del entramado industrial”.

“Votamos la emergencia en discapacidad. Ejecuten las partidas que este Congreso indicó”, insistió demostrando que se tratará de uno de los ejes sobre el que se plantará la oposición durante el debate.

Rossi se refirió a lo mismo pero apuntó contra la incertidumbre sobre los ingresos de la ciudadanía: “¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo? ¿Cómo van a hacer para revertir la desigualdad?”.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 17 de diciembre de 2025 - Diputados Argentina | PRESUPUESTO 2026

Noticia en Desarrollo...

