En comisión

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso

La suposición de que el oficialismo iba a mantener el mismo proyecto de ley que envió en septiembre y que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre con el fin de acortar los plazos, no se cumplió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional tiene decidido avanzar en la media sanción del Presupuesto 2026. En la reunión de Comisión de este martes, la primera y única, ya hizo circular el dictamen apenas comenzó la comisión.

Sin embargo, la suposición de que el oficialismo iba a mantener el mismo proyecto de ley que envió en septiembre y que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre con el fin de acortar los plazos, no se cumplió.

El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, hizo una pequeña introducción respecto del proyecto y señaló que hoy iban a buscar dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria".

Pero rápidamente cambió el clima porque el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, le pidió a Bornoroni que explique si es el mismo proyecto y, si no, que explique las modificaciones. “Hubo modificaciones del proyecto presentado en noviembre que están plasmadas en el dictamen que le circulamos a la mayoría de los bloques”, respondió el cordobés sin avanzar en los detalles de los cambios.

Finalmente se conoció que el proyecto actual respecto del enviado por el Ejecutivo establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.

Estos cambios generaron una fuerte crítica de los sectores de la oposición que adelantaron que también presentarán un proyecto y un dictamen propio y que no acompañarán ni la ley de Presupuesto que propone el Ejecutivo ni la ley de Inocencia Fiscal. Hasta se “coló” la reforma laboral en donde algunos adelantaron que tampoco acompañarán.

“Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto. No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó. Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto, por eso nosotros en noviembre recomendamos que el Ejecutivo haga una reformulación pero ahora vamos a ir con un dictamen y un proyecto propio”, explicó Martínez.

“Nosotros estamos en contra del Art. 30 del proyecto del oficialismo que deroga el 6% para el financiamiento educativo. También proponemos garantizar el financiamiento de la ley de educación técnica y estamos en contra de su eliminación”, señaló Martínez entre los ejemplos que citó para marcar las diferencias. “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, sentenció.

Pero no solo la comisión iba a tener un dictamen del oficialismo y otro del peronismo, sino que iba a aparecer un tercer dictamen y el encargado de presentarlo fue el diputado Nicolás Massot del interbloque Unidos.

El bonaerense tuvo un fuerte discurso respecto del proyecto del oficialismo. “Hay plata para que la compra venta de inmuebles no pague más impuestos, pero no hay para el Garrahan. Hay plata para que las empresas que pudieron reportar ganancias este año, que no son muchas y corresponden a unos pocos sectores, tengan una reducción impositiva. Para las que venían en la lona no porque esas reportarán quebrantos. Pero tampoco hay para las universidades”.

Massot continuó señalando que “no hay plata para los discapacitados pero sí para que desde los fondos del Anses subsidiemos 100% de los despidos que van a continuar haciendo las empresas el fondo de cese de empleo que ahora va a ser obligatorio. ¿Alguien del oficialismo puede explicar todo esto? Sin que el gobierno se sonroje elimina las tres leyes que sancionó el Congreso, que el gobierno derogó y que el Congreso volvió a aprobar por amplia mayoría", señaló Massot minutos antes de entregar el dictamen con las tres firmas de la representación del bloque en la comisión.

El oficialismo logró, a la hora de comenzar el debate, el dictamen de mayoría con 28 firmas. Es decir, los 20 propios más el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia. En estas 28 firmas hubo 6 disidencias. Respecto a la ley de Compromiso Fiscal también obtuvo el dictamen de mayoría con 28 firmas y 4 disidencias.

El segundo dictamen, y el primero de minoría, fue el de Fuerza Patria con 18 firmas que se suma a otro de minoría de Unidos.

Con estos números ya tiene listos los proyectos de ley para el miércoles ir al recinto en busca de la media sanción de ambas leyes.

Fuente: Infobae

