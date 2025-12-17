miércoles 17 de diciembre 2025

Conflicto

Controladores aéreos: El primer día de paro dejó cancelaciones y demoras de vuelos en todo el país

La medida de fuerza de los controladores aéreos, que hoy cumplió su primer día, se extenderá por cinco jornadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos, inició un cronograma de medidas de fuerza en medio de un conflicto salarial y laboral con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Esta disputa, que se intensifica en plena temporada de fiestas de fin de año, ha generado demoras, cancelaciones y reprogramaciones en los servicios aéreos en todo el país.

Impacto en la Primera Jornada (Vuelos de cabotaje)

La primera interrupción se llevó a cabo el miércoles 17 de diciembre, extendiéndose de 8 a 11 horas, y se limitó a afectar los despegues de vuelos con destino nacional. Este escenario de disrupciones se replicó tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el resto de las terminales del interior.

La afectación fue significativa, ya que la medida alteró la logística de los servicios de tránsito aéreo.

  • Aerolíneas Argentinas logró evitar la cancelación de servicios, aunque se registró un impacto considerable en la puntualidad. Se vieron afectados 94 servicios, que involucraron a aproximadamente 11.000 pasajeros, incluyendo 67 vuelos demorados y 25 adelantamientos preventivos. Servicios como los de Catamarca, San Juan y Ushuaia fueron postergados.
  • Flybondi registró demoras similares en servicios hacia la Patagonia y debió cancelar al menos cuatro vuelos. La compañía implementó una readecuación integral, incluyendo la cancelación de 6 vuelos y la reprogramación de otros 69 para el ciclo de 48 horas.
  • JetSmart optó por ajustar itinerarios, reubicando a alrededor de 8.300 viajeros.

Se estima que la planificación para la jornada siguiente (jueves 18) contemplaba una afectación mínima de 61 vuelos y 9.063 pasajeros.

La amenaza a vuelos internacionales

El cronograma de paros de Atepsa contempla una escalada progresiva de las acciones. La primera afectación directa a los vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país está programada para el sábado 27 de diciembre, de 14:00 a 17:00 horas.

La medida de fuerza más amplia, que afectará a toda la aviación (nacional e internacional) en todos los aeropuertos del país, está fijada para el lunes 29 de diciembre, de 8:00 a 11:00 horas.

El gremio aclaró que las medidas solo afectan los despegues y las autorizaciones de aeronaves en tierra, sin recibir ni transmitir planes de vuelo en los horarios del paro. Quedan exceptuadas de las interrupciones las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, así como las que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y de búsqueda y salvamento.

Origen y reacciones al conflicto

El gremio fundamenta la medida en la falta de respuesta a reclamos salariales, la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa, y la grave situación operativa que denuncian, alegando que las actuales autoridades de EANA han mostrado una "intransigencia brutal y una ausencia de diálogo”.

Por su parte, EANA ha calificado la medida como "ilegítima" e "inadmisible", advirtiendo que el transporte aéreo es un servicio esencial garantizado por ley y que la interrupción en fechas de alta demanda estacional perjudica directamente a miles de ciudadanos.

Aunque la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia de conciliación para el miércoles 17 de diciembre, no se llegó a un acuerdo, y Atepsa ha reiterado su decisión de continuar con el cronograma anunciado. Ante la dinámica del conflicto, se recomienda a los pasajeros no trasladarse a las terminales sin antes haber confirmado la hora de embarque con su aerolínea.

Cronograma próximo de afectación:

  • Jueves 18 de diciembre: Afectación a vuelos nacionales de 16:00 a 19:00 horas.
  • Martes 23 de diciembre: Afectación a vuelos nacionales de 19:00 a 23:00 horas (en Aeroparque finaliza a las 21:00).
  • Sábado 27 de diciembre: Primera afectación a vuelos internacionales de 14:00 a 17:00 horas.
  • Lunes 29 de diciembre: Paro general que afecta a toda la aviación de 8:00 a 11:00 horas.

