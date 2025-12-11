Fiestas complicadas: controladores aéreos preparan medidas de fuerza para las últimas semanas del año

Los viajes aéreos entre las fiestas podrían verse alterados por las medidas de fuerzas de los controladores.

Las Fiestas pueden llegar a complicarse para aquellos que tienen que viajar en avión en las últimas semanas del año. Este jueves, el gremio que nuclea a los controladores aéreos anunció medidas de fuerza que comenzarán el 17 de diciembre y podrían afectar a la mayoría de los vuelos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) informó que avanzará con un cese de actividades en las próximas semanas en las que estarán afectados los despegues de toda la aviación en los distintos aeropuertos del país, en reclamo por un incremento salarial.

Aseguraron que “a partir del 17 de diciembre se comenzarán a afectar los vuelos nacionales de manera progresiva hasta llegar a la afectación de los vuelos internacionales”.

En el comunicado donde adelantaron la decisión, desde el gremio precisaron que en la asamblea realizada en EANA Central, los trabajadores manifestaron su "repudio a la falta de diálogo" y exigieron "que la empresa cumpla los acuerdos que firmó”.

En ese sentido, expresaron que “no hay negociación posible cuando EANA se compromete por escrito y luego no cumple”. Ante este escenario, plantearon acciones para manifestar la disconformidad con el incumplimiento.

Al respecto, especificaron que “tras un debate extenso entre delegados congresales, de base y trabajadores de todo el país se resolvió continuar y profundizar el cronograma de medidas legítimas de acción sindical iniciado el 3 de noviembre”.

Desde ATEPSA explicaron: “Esta decisión refleja el límite al que llegamos, meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un CCT que la empresa sigue desconociendo”.

En cuanto a qué medidas de fuerza tomará el gremio, en su modalidad y cronograma, indicaron que se dará a conocer en los próximos días al puntualizar que “a los fines de explicar el alcance y los horarios de las medidas de fuerza se realizarán asambleas nacionales y por FIR, días y horarios a confirmar”.

El conflicto entre ATEPSA y EANA se remonta a las paritarias firmadas hace más de dos meses. Según el gremio, no se está cumpliendo el acuerdo.

En agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria ante un paro que afectaba a los vuelos comerciales, pero la falta de avances en el acuerdo hizo que el reclamo se reactive en noviembre. “Instamos a EANA a dar respuestas a las y los trabajadores y advertimos que, si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, expresó por entonces el gremio.

Desde EANA sostienen que el convenio paritario se encuentra vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales.

FUENTE: Clarín