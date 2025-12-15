lunes 15 de diciembre 2025

Diputados

Ratificaron a Benegas Lynch al frente de la comisión de Presupuesto, buscando el trámite exprés

El oficialismo busca la media sanción en sesiones extraordinarias y Benegas Lynch lidera la comisión clave para dictaminar el proyecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Esta semana marcó el comienzo formal del tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso, luego de la habilitación del período de sesiones extraordinarias el pasado 10 de diciembre. El Gobierno nacional tiene como objetivo crucial lograr la aprobación de la ley antes de que finalice el año. Para ello, ha puesto en marcha una hoja de ruta que inicia su recorrido en la Cámara de Diputados, paso previo a su tratamiento definitivo en el Senado.

El esfuerzo del oficialismo se concentra en conseguir la media sanción en la Cámara baja. Las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda resultan centrales para esta estrategia. El debate se abrió con las reuniones constitutivas, designando al oficialista Alberto "Bertie" Benegas Lynch como presidente de Presupuesto y Hacienda. Benegas Lynch será el encargado de dictaminar el proyecto presupuestario.

Según el cronograma, la Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a reunirse este martes desde el mediodía, con el propósito de dejar listo el dictamen para su posterior sanción en el recinto esta misma semana. El martes 16, ambas comisiones —incluida Legislación Penal, presidida por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado— trabajarán para avanzar con el dictamen de mayoría de los proyectos de Presupuesto 2026 y Compromiso Fiscal.

La suma de los votos

La Libertad Avanza (LLA) confía en lograr la ratificación del dictamen con el acompañamiento de bloques aliados. En la crucial Comisión de Presupuesto y Hacienda, LLA cuenta con 20 de los 49 integrantes. Sin embargo, al sumar a sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, el oficialismo alcanza las 28 firmas, asegurando que no habrá inconvenientes en avalar el dictamen de mayoría.

El camino hacia la aprobación no está exento de tensiones políticas. Por el lado de la oposición, Unión por la Patria cuenta con 18 miembros en la comisión. Además, la alianza Unidos (que incluye a Provincias Unidas y otros dos bloques) aún no ha definido a sus tres integrantes, señalando una protesta por lo que consideran una insuficiente representación en la estratégica comisión de Presupuesto.

Las negociaciones provinciales

La garantía de los votos necesarios en el Congreso se fundamenta en un entramado de negociaciones políticas. En la antesala del período extraordinario, representantes de la Casa Rosada, incluyendo al jefe de Gabinete Manuel Adorni y al ministro del Interior Diego Santilli, mantuvieron reuniones con la mayoría de los gobernadores.

Durante estos encuentros, los mandatarios provinciales plantearon reclamos específicos que el Gobierno debe resolver para asegurar el apoyo legislativo. Entre las demandas se destacaron los reclamos vinculados a fondos para obra pública, deudas de la Nación con las cajas previsionales provinciales y autorizaciones para la toma de endeudamiento.

Con la estructura de comisiones establecida y el apoyo de los bloques dialoguistas, el oficialismo apunta firmemente a lograr la media sanción en las sesiones extraordinarias, replicando la confianza que ya se demostró en noviembre pasado.

