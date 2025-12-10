miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Parlamento

Congreso: La semana que viene habrá doble sesión para aprobar Presupuesto y otras leyes

El gobierno nacional busca darle mayor intensidad a las sesiones extrapordinarias en las que se tratarán reformas claves en la política nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El oficialismo ha definido una hoja de ruta comprimida para la próxima semana, culminando con una doble sesión programada para el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre. El objetivo central de esta doble jornada es la aprobación de tres proyectos de ley fundamentales: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Lee además
juan grabois explico cual fue el gesto que le dedico al presidente milei, en la jura de diputados
Polémica

Juan Grabois explicó cuál fue el gesto que le dedicó al presidente Milei, en la jura de Diputados
alberto fernandez esta de novio con una ex diputada del pro
Relación

Alberto Fernández está de novio con una ex diputada del PRO

El cronograma de trabajo comenzará el lunes con las reuniones constitutivas de las comisiones clave. La Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a ser presidida por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, mientras que la Comisión de Legislación Penal reeditará la presidencia de la bullrichista Laura Rodríguez Machado.

La etapa de dictámenes está prevista para el martes próximo. En esta jornada, se espera la firma de los dictámenes de los tres proyectos, lo que los dejará listos para su debate y aprobación en el recinto durante las sesiones del miércoles y jueves. Este plan fue conocido por la Agencia Noticias Argentinas a través de diputados nacionales que participaron en reuniones en la Presidencia de la Cámara baja.

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos recortó la tasa de interérs: ¿Cómo impactará en Argentina?

La inflación en CABA vuelve a acelerarse y anticipa una nueva suba del índice nacional

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

Sin foto con María Corina Machado, Milei regresa de Noruega

Javier Milei busca liberar la compra de tierras para extranjeros

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
renuncio un funcionario del gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Te Puede Interesar

La familia de la niña que murió en el Hospital Rawson sustenta la contradicción con una prueba clave
Mala praxis

La familia de la niña que murió en el Hospital Rawson sustenta la "contradicción" con una prueba clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA
Investigación

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Una mujer de Chimbas sufrió el robo de sus claves y le sacaron casi $7.000.000 de su cuenta

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra