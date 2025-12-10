Congreso: La semana que viene habrá doble sesión para aprobar Presupuesto y otras leyes

El oficialismo ha definido una hoja de ruta comprimida para la próxima semana, culminando con una doble sesión programada para el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre. El objetivo central de esta doble jornada es la aprobación de tres proyectos de ley fundamentales: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El cronograma de trabajo comenzará el lunes con las reuniones constitutivas de las comisiones clave. La Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a ser presidida por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, mientras que la Comisión de Legislación Penal reeditará la presidencia de la bullrichista Laura Rodríguez Machado.

La etapa de dictámenes está prevista para el martes próximo. En esta jornada, se espera la firma de los dictámenes de los tres proyectos, lo que los dejará listos para su debate y aprobación en el recinto durante las sesiones del miércoles y jueves. Este plan fue conocido por la Agencia Noticias Argentinas a través de diputados nacionales que participaron en reuniones en la Presidencia de la Cámara baja.

